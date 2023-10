Nella giornata di giovedì 19 ottobre nel capoluogo regionale all’Università di Palermo si è svolta la tredicesima edizione di “No Smog Mobility” appuntamento dedicato agli scenari della mobilità sostenibile, la mobilità futura vista con gli occhi dei responsabili comunicazione delle più grandi case auto e componentistica.

“Il tema portante dell’importante evento intelligenza e coscienza – dichiara Filippo Virzì Portavoce dell’UGL di Palermo – per noi sindacato è stato motivo di grande approfondimento e riflessione sul futuro della mobilità, è una rivoluzione in corso ma va gestita dall’uomo e non esclusivamente dalla robotica, dall’ibrido all’elettrico dunque subentra l’intelligenza artificiale quale opportunità per la transizione ecologica ma con alla base indispensabilmente la coscienza dell’uomo”.

Numerosi i prestigiosi relatori:

Dario Pennica, direttore Siciliamotori,

Gaspare Borsellino, Direttore Agenzia Italpress

Massimo Midiri, Rettore Unipa

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana

Claudio Barbaro, sottosegretario Ambiente

Antonio Valenza, direttore Dipartimento Ingegneria

Marco Alù, direttore Commerciale Ford

Lidia Dainelli, direttore JLR

Guido Lancellotti, managin responsible BOSCH

TBA, MICHELIN

Marco Saltalamacchia, CEO Koelliker TBA

Roberto Gueli, Presidente Ordine dei Giornasti di Sicilia

Vincenzo Di Dio, Presidente Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.