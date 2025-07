9^ edizione del Festival Comet Poesia organizzato dall’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana con il patrocinio oneroso del Comune e della Città metropolitana di Palermo. Come lo scorso anno, gli eventi prenderanno avvio giovedì 7 agosto per concludersi con il tradizionale evento serale a Piazza Duomo domenica 10 agosto.

«Il tema-concept di questa edizione è “Haurire Lucem”.» – dichiara l’ideatore e direttore artistico dell’evento Agostino Messineo Alfiere – «Un’edizione che non può non tenere conto di quanto stia accadendo in questo momento storico nei diversi focolai di guerra sparsi sul pianeta e soprattutto a Gaza, inferno in terra dove si sta verificando, sotto gli occhi distratti del mondo, una delle più atroci aberrazioni e ingiustizie della storia contemporanea. Tramite le nostre iniziative culturali e i nostri eventi, dove saranno sempre presenti la bandiera della pace e della Palestina, ribadiremo, come già fatto negli scorsi mesi, la nostra solidarietà e il nostro sostegno alla causa, alla dignità e alla libertà del popolo palestinese e lanceremo l’ennesimo appello per sensibilizzare quante più persone possibili a volgere gli occhi e il cuore verso un luogo abbandonato a sé stesso dalle istituzioni politiche globali e verso un popolo disconosciuto giuridicamente che sta letteralmente “morendo di fame e di miseria” a causa dell’occupazione e della rappresaglia militare indiscriminata dell’esercito israeliano.»

Apertura del Festival giovedì 7 agosto con i primi due eventi di giornata: dalle ore 10:00, presso l’atrio di Palazzo Pottino in Piazza del Popolo, avrà luogo l’aperitivo letterario Ciccuzzu murìu e ‘u cuntu finìu: un incontro per discutere dei temi centrali del festival quali poesia, letteratura, spopolamento e restanza, pratiche di partecipazione attiva e soprattutto la situazione umanitaria a Gaza in Palestina.

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 (condizioni meteo permettendo) con partenza da Piazza del Popolo, avrà luogo il trekking urbano Fuori/Dentro il Borgo a cura di Giovanni Macaluso: un itinerario alla scoperta delle bellezze architettoniche del Centro storico e del patrimonio naturalistico e paesaggistico circostante che spiazza dalla cima di monte San Salvatore fino all’Etna. Anche per questo evento è previsto il coinvolgimento dei partecipanti con piccoli aneddoti, racconti e letture strada facendo.

Venerdì 8 agosto, dalle ore 18:30, presso il Belvedere di Loreto, sarà la volta di MeditAzione a cura di Satyavan Giri e Rosalia Forestieri: un momento di consapevolezza guidata, secondo gli insegnamenti del maestro zen Thích Nhất Hạnh, per apprezzare e nutrirsi delle opportunità alla felicità e per trasformare gli stati d’ansia, di rabbia e di confusione che troviamo nel mondo.

Sabato 9 agosto, dalle ore 18:00, presso il giardino del Circolo di Cultura sito in Piazza del Popolo, si svolgerà, in presenza delle istituzioni cittadine, della giuria tecnica e della cittadinanza, la Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Comet Poesia 2025. A contendersi la vittoria della 3^ edizione, la quale ha visto la partecipazione di 86 autori provenienti da Italia, Argentina e Olanda, i poeti (in ordine casuale) Lorena Marcelli (Giulianova, Teramo – Abruzzo), Paolo Marzocchi (Bologna – Emilia-Romagna) e Gioacchino Di Bella (Salemi, Trapani – Sicilia).

Chiusura del festival domenica 10 agosto, dalle ore 22:00 a Piazza Duomo, con la serata finale Haurire Lucem, la quale vedrà in scena i Pupi di Surfaro, per uno spettacolo di teatro, canzone popolare e poesia che coniugherà le forti tinte della musica tradizionale siciliana e della ritmica moderna alle liriche di protesta e di denuncia sociale. L’evento vanterà il tradizionale e irrinunciabile universo scenografico del regista e musicista Leonardo Bruno.

Gli eventi “Fuori/Dentro il Borgo” e “MeditAzione” sono riservati, ciascuno, a massimo 30 persone. È consigliabile la prenotazione chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 349 687 99 27. I restanti eventi sono tutti ad accesso libero ma con posti a sedere limitati.

Media Partner l’Associazione Pro Loco Petralia Soprana, la piattaforma Visit Petralia Soprana e il Circolo di Cultura di Petralia Soprana.

Sostengono l’iniziativa la BCC Madonie, Cas’Antica Soprana B&B Ospitalità e Accoglienza turistica, Bar La Piazzetta e Nicola Iuppa Ferramenta/Tende da sole.

Si allega, alla presente comunicazione stampa dell’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, materiale fotografico di repertorio dell’edizione 2024 e la locandina degli eventi 2025.

