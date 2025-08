Una panchina azzurra, dedicata a tutti coloro che ogni giorno convivono con lo spettro dell’autismo, è stata collocata anche a Petralia Soprana in Via G.lio Litterio Sgadari (accanto alla scuola media).

La panchina #IOSOAZZURRO rappresenta un simbolo visibile di solidarietà e consapevolezza, volto a sensibilizzare la comunità sulle sfide quotidiane affrontate dalle persone con autismo e dai loro familiari.





Il progetto nasce dall’iniziativa di Roberta Sparacello di “Io Barcollo ma non MOLLO!®” e dal Centro ABA Capaci Palermo del Dr Eugenio Mulè, che in sinergia con i comuni, ha l’obiettivo di installare una panchina dedicata all’autismo in ogni città e paese della Sicilia.

Lo scopo della Panchina #IOSOAZZURRO è anche quello di sensibilizzare alla conoscenza dell’autismo, accrescere l’inclusività, l’accoglienza e la solidarietà nelle comunità.





“L’inaugurazione della panchina azzurra a Petralia Soprana – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – è un gesto simbolico ma profondamente significativo. Con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro impegno come comunità nel promuovere la consapevolezza, l’accoglienza e l’inclusione verso le persone con autismo e le loro famiglie. Ringrazio Roberta Sparacello, la consigliera Mimma Forestieri e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto. È nostro dovere costruire ogni giorno un paese più sensibile, più giusto e più umano.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.