Petralia Soprana si prepara ad accogliere un fine settimana ricco di cultura, tradizione e atmosfere retrò. Sabato 24 e domenica 25 maggio, il suggestivo borgo madonita sarà teatro di due appuntamenti imperdibili che coinvolgeranno residenti, visitatori e appassionati del territorio.

Sabato 24 maggio si apre il sipario alle ore 17:00 in Piazza del Popolo, con la presentazione del volume “Storia delle Madonie: dalla Preistoria al Novecento” di Salvatore Farinella, pubblicato da Edizioni Arianna. L’evento, inserito nel programma nazionale Il Maggio dei Libri 2025, offrirà al pubblico un viaggio affascinante attraverso le epoche che hanno plasmato l’identità delle Madonie. Sarà l’occasione per riscoprire, attraverso la narrazione dello storico, l’evoluzione di un territorio ricco di fascino e memoria.





Sempre sabato, a seguire, alle ore 18:00, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, l’Associazione Gaetano Messineo in collaborazione con ICOM (International Council of Museums) organizza l’incontro “Il Museo Civico al Servizio della Società: Sfide, Opportunità e Progetti per il Futuro”. Un momento di riflessione sul ruolo dei musei nella società contemporanea, con la partecipazione di ospiti di rilievo quali Marco Ramazzotti – Università “La Sapienza” di Roma, Antonio Cangelosi – naturalista, Miriam Mandosi – storica dell’arte e Michele Spallino – Museo Naturalistico “Minà Palumbo” di Castelbuono. Ad aprire l’incontro saranno l’assessore Aurelia Lo Mauro, il coordinatore ICOM Sicilia Antonio Di Lorenzo e la dott.ssa Selina Giorgia Giuliano della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per discutere il futuro dei musei, la loro funzione educativa e sociale, e le sfide che li attendono in un mondo in continua trasformazione.





Domenica 25 maggio, invece, spazio al vintage con il ritorno del “Petra Vintage Market Village”, che animerà per l’intera giornata Piazza del Popolo. Il mercatino delle Alte Madonie offrirà ai visitatori l’opportunità di riscoprire oggetti d’epoca, curiosità e pezzi unici provenienti da soffitte e cantine, promuovendo il riuso e la sostenibilità ambientale. Ad arricchire l’atmosfera, musica live con artisti locali e street food per tutti i gusti, per una giornata all’insegna del relax, dello shopping consapevole e del divertimento. Due giornate da non perdere per vivere Petralia Soprana tra storia, cultura, sapori e atmosfere d’altri tempi.

