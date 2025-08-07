Un evento che unisce tradizione, gusto e convivialità: domenica 10 agosto, a partire dalle ore 18:00 fino alle 01:00, il cuore del centro storico di Piana degli Albanesi (Pa), Piazza Vittorio Emanuele, si trasformerà in un percorso di sapori autentici con un evento interamente dedicato alla degustazione di prodotti tipici locali, carni e derivati.

L’iniziativa Il gusto dei prodotti tipici di Piana, patrocinata dal Comune di Piana degli Albanesi, dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, organizzata dall’Associazione Qvemi con l’associazione Artigianando, con la collaborazione dell’associazione Bashkë e la ProLoco Piana e la partecipazione di produttori e ristoratori locali, mira a valorizzare le eccellenze gastronomiche dell’area e a promuovere una cultura del cibo legata alla qualità e alla tradizione.





Durante la giornata, i visitatori potranno assaporare salumi artigianali, formaggi tipici e piatti a base di carne direttamente dalla Grigliata in Piazza, prodotti da forno e dolci della tradizione arbëreshë. Il tutto accompagnato da vini locali e momenti di intrattenimento musicale.

«Una domenica all’insegna della cultura quella che ci attende domenica 10 agosto – dichiara il Sindaco Rosario Petta – con le visite ai nostri siti “Musarb” Museo della cultura arbëreshë, Chiese e museo a cielo aperto del quartiere Scheschi ma anche della buona musica e del buon gusto con “La grigliata in Piazza” dove poter gustare prodotti a chilometro zero della nostra tradizione culinaria, salsiccia e specialità locali. Vi aspettiamo a Piana degli Albanesi – Hora e Arbëreshëvet»

L’evento, il cui ingresso è gratuito, è pensato per tutta la famiglia e rappresenta un’occasione ideale per scoprire il territorio, incontrare i produttori e vivere un momento di convivialità all’insegna dei sapori autentici della Sicilia interna.

