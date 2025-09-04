Oggi, 4 settembre, alle ore 10:30, presso il salone comunale del Palazzo di Città di Riposto, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XVII edizione dell’evento “Una vita da Fiaba”, promosso dall’Associazione L.I.F.E. con il patrocinio del Comune di Riposto.

La manifestazione, in programma per sabato 6 settembre alle ore 20:30 in piazza San Pietro, rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama delle iniziative dedicate all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle diversità. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi giovani protagonisti di una sfilata inclusiva, espressione di creatività, entusiasmo e impegno civile.

Come ogni anno, saranno conferiti riconoscimenti agli atleti paralimpici e non e a coloro che si sono distinti per il loro contributo alla promozione di iniziative volte all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo, tra cui: la cantante e performer Rossella Bongiovanni; l’attore Enrico Guarneri; gli atleti della palestra Fit Style diretta da Carmen Nucifora; i gruppi di danza Evolution Star Dance di Ketty Messina ed Elianto Country Western Line Dance, con Agata Giudice, vicepresidente e responsabile danza dell’Associazione L.I.F.E.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Emanuele Bettino.

Luogo: Palazzo di Città di Riposto

