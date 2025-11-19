Ha preso ufficialmente il via a Riposto la raccolta di giocattoli usati in buono stato destinati ai bambini del reparto di Pediatria e Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania. L’iniziativa è promossa da Mad Accademia in collaborazione con il Leo Club Catania Val Dirillo – Lions International, con il patrocinio del Comune di Riposto. Tra i partner figura anche l’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’, che ha confermato la propria adesione e supporterà la raccolta con il coinvolgimento della comunità scolastica. I cittadini avranno tempo fino all’8 dicembre per consegnare i giocattoli nei locali della Pro Loco. L’obiettivo è creare un circuito di solidarietà capace di coinvolgere famiglie, scuole e associazioni locali.





“Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra realtà del territorio possa generare azioni concrete a beneficio di chi vive situazioni delicate – afferma il sindaco Davide Vasta – Invito la cittadinanza a partecipare: contribuire è semplice e può aiutare a rendere più lieve la degenza di molti bambini”. Anche il vicesindaco Carmelo D’Urso sottolinea il ruolo delle associazioni nella costruzione di reti solidali. “Mad Accademia – spiega – è una realtà attiva nel nostro tessuto associativo e iniziative come questa ne confermano il valore. Ringraziamo anche l’Istituto Comprensivo per aver aderito fin da subito. Quando scuole, associazioni e istituzioni lavorano insieme, il risultato è immediato e tangibile”. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e a contribuire a questo gesto di solidarietà che porterà un momento di gioia ai bambini del Policlinico di Catania.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

