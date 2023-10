“A Trappeto va attivato subito il servizio di ambulanza H24, almeno fino a quando i collegamenti con Balestrate, paese dove staziona il mezzo che interviene in caso di urgenza nella cittadina trappetese, non saranno ripristinati. I lavori sul cosiddetto ponte “di ferro”, nella SP22, e quelli nella galleria che collegano il borgo marinaro con Balestrate, infatti rischiano di non rendere tempestivo l’intervento in caso di necessità.

L’assistenza sanitaria d’urgenza alla popolazione trappetese è al momento fortemente pregiudicata perché a garantire l’intervento è un mezzo di soccorso che staziona nella vicina comunità di Balestrate, il cui collegamento attualmente è, come detto, fortemente rallentato”.

Il deputato regionale di FDI Marco Intravaia ha raccolto le preoccupazioni del sindaco Santino Cosentino, e dell’intera comunità, e ha inviato una nota all’Assessorato Regionale alla Salute e depositato un’interrogazione allo stesso Assessore Giovanna Volo e al Presidente della Regione Renato Schifani.

“Non è pensabile – ha continuato Intravaia – che la popolazione debba convivere con una tale preoccupazione e cioè, in caso di emergenza, attendere tempi di percorrenza insostenibili da Balestrate a Trappeto. Va garantita serenità attraverso un’ambulanza sempre presente nel territorio comunale”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.