Una serata dedicata alla memoria, ma carica di speranza, emozione e impegno civile. È questo lo spirito di “Le Note degli Angeli”, lo spettacolo musico-teatrale che si terrà il prossimo 21 giugno alle ore 21.00 al Teatro Chiarelli di San Cono, promosso dall’APS “Con Salvatore nel cuore” con il patrocinio del Comune di San Cono.

Sul palco saliranno i Bellamorèa, il duo siciliano formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, accompagnati in questa speciale occasione da Ichnos Ensemble. I Bellamorèa, noti per la loro intensa attività artistica e culturale in Italia e all’estero, con temi profondamente attuali. Le loro canzoni parlano di legalità, pace, libertà, inclusione e tutela dell’ambiente, ma anche di sogni, radici e identità. Con il loro stile originale e contaminato, fondono pop, world music, jazz, tango e sonorità etniche, in un viaggio musicale che emoziona e fa riflettere.

A impreziosire l’evento sarà la partecipazione straordinaria dell’attore Andrea Tidona, figura di spicco del panorama cinematografico e televisivo italiano. Nel corso della sua carriera ha preso parte a opere indimenticabili come La vita è bella (1997), La meglio gioventù (2003) – per il quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista – Paolo Borsellino (2004), Il 7 e l’8 (2007), Il giovane Montalbano (2012), e ancora Vittime eccellenti (1999) e I cento passi (2000), consolidando il suo ruolo di interprete profondo e sensibile, capace di dare voce ai temi della giustizia, della memoria e dell’impegno civile.





In occasione dell’anniversario della prematura scomparsa di Salvatore, Le Note degli Angeli è un evento che intreccia musica e parole per rendere omaggio a tutti quegli angeli che hanno lasciato un segno indelebile

Il repertorio della serata sarà un viaggio tra brani intensi e coinvolgenti: da Carizza, una delicata ode alla tenerezza delle carezze, a Vinni l’amuri, che racconta il ritorno di chi ha vissuto l’esperienza della guerra. Ci sarà Stidda Lucenti, dedicato alla forza di chi affronta la disabilità, e Nun c’è chi diri, un toccante omaggio alle vittime di mafia. Tra le altre canzoni, Ma di chi stamu parannu darà voce ai sogni dei giovani, Caminanti canterà l’uguaglianza tra i popoli, mentre Tierra del Sol parlerà del legame profondo tra ambiente e civiltà. Non mancheranno brani come Gammazita, incentrato sul dramma del femminicidio, e Ciatu di l’anima, dedicato agli italiani emigrati nel mondo. Ma pi favuri affronterà il tema dei “cervelli in fuga”, Veniti celebrerà la bellezza della Sicilia, e O matri mia renderà omaggio alle madri. Lo spettacolo si concluderà con Comu fazzu, un brano allegro il cui videoclip è stato girato proprio a San Cono con la partecipazione di Nino Frassica, e con Passerà, un inedito in uscita eseguito con il coro gospel che parla delle difficoltà della vita destinate, appunto, a passare.





Sarà un appuntamento imperdibile, in cui musica, teatro e memoria si incontrano per dare voce a valori fondamentali come la legalità, l’unione, la pace e l’inclusione sociale. Un’occasione per emozionarsi insieme, e per ricordare che, anche attraverso l’arte, possiamo costruire un mondo più giusto e più umano.

“L’ associazione, come sempre, è lieta di organizzare eventi che arrivino al cuore della gente ma soprattutto che creino momenti di aggregazione e riflessione – dichiara il presidente dell’APS Con Salvatore nel cuore Roberto Calaciura – siano le note di questa serata un tributo alla memoria di quei giovani che prematuramente ci hanno lasciato e un conforto per coloro che li amano, conclude – sebbene la loro vita sia stata breve, il loro impatto sulle nostre vite sarà sempre ricordato”.

Luogo: Teatro Chiarelli, Via Giacomo Matteotti, 95040 San Cono CT, SAN CONO, CATANIA, SICILIA

