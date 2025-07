Al via da oggi a Santa Teresa Riva il cartellone di spettacoli teatrali che vedrà protagonisti piccoli e grandi partecipanti dei laboratori di Sikilia Academy. Si tratta del progetto di teatro di comunità curato dall’attrice Cettina Sciacca e rivolto a persone di tutte le età che trovano nella rappresentazione scenica una opportunità non solo di inclusione sociale ma anche di superamento dei propri disagi e annullando le differenze di qualunque tipo.

Quattro gli appuntamenti al Nuovo Teatro Val d’Agrò lungo il mese di luglio (2, 20, 23 27 luglio) e che coinvolgeranno tutti i partecipanti suddivisi per fascia d’età: piccoli, bambini, ragazzi, giovani e adulti che in questi mesi hanno seguito i laboratori coordinati da Cettina Sciacca e che hanno visto come docenti attori e performer professionisti come Giuseppe Brancato, Angelo Campolo Francesca Ferro, Fabio La Rosa, Piero Montandon, Daniele Segalin Graziana Parisi e Bruno Torrisi. Collaborano agli spettacoli Giulia Scorza, Silvia Scorza e Jacopo Leo.





Spiega Cettina Sciacca: “Si inizia dalla disciplina e dal rispetto degli orari e della puntualità per arrivare al rispetto dell’Altro. Questi laboratori che produciamo da anni sul territorio sono un grande successo. Si impara a essere se stessi, a mettersi in gioco, lasciar fuori preoccupazioni, stress o il disagio di non riuscire ad autodeterminarsi. Ho visto persone che non riuscivano a esprimere emozioni e che il teatro è riuscito a cambiare in positivo. Alcuni sono attori e ballerini professionisti. Ma anche cantanti: uno dei nostri corsisti, appassionato di canto e da noi coinvolto nella produzione di musical, ne ha fatto un lavoro e adesso è ingaggiato sulle navi da crociera”.





Si inizia mercoledì 2 luglio, ore 19.30, con piccoli (3-5 anni) e bambini (6-11 anni) de “L’officina della creatività” e lo spettacolo “Un mondo tutto nostro”; domenica 20 luglio (ore 20.30) sarà la volta degli adulti con “Io mi ricordo… Studio Uno”; mercoledì 23 luglio (ore 20.30) di scena il laboratorio emozionale dal titolo “Libertà”. Si chiude domenica 27 luglio, ore 20.30, con “A un passo dal sogno” e il gruppo laboratoriale dei ragazzi e dei giovani cui seguirà la proiezione del teaser 2025, il video realizzato da Gianfranco Stracuzzi, Giulia Sterrantino e i ragazzi del Cinelab con Cettina Sciacca e per promuovere le attività laboratoriali del 2025.

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, via E. Orlando, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

