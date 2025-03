In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione Comunale di Sciara ha avuto l’onore di ospitare la nota scrittrice Stefania Auci, autrice del bestseller “I Leoni di Sicilia”. L’incontro, dal titolo “Dalle nostre nonne a noi… la storia delle donne in Sicilia”, è stato un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo e sull’evoluzione della figura femminile nella nostra regione.



Un viaggio attraverso la storia delle donne siciliane, dalle protagoniste dei Vespri Siciliani a figure simbolo di coraggio e determinazione come Franca Viola, Donna Franca Florio, Letizia Battaglia e Francesca Serio, quest’ultima madre del nostro sindacalista Salvatore Carnevale e prima donna a denunciare apertamente la mafia.



“Ci sono radici che nessuno potrà mai tagliare – dichiarano il Sindaco, dott.ssa Concetta Di Liberto, e l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura, prof.ssa Irene Marcellino –. Le radici sono fondamentali, perché senza di esse rischiamo di essere sradicati dal primo soffio di vento, come ci ricorda Papa Francesco. Il senso di questo incontro è proprio questo: partire dalla nostra storia per guardare al futuro, con particolare attenzione alle donne. Perché siamo tutti esseri umani, uomini e donne, e il nostro compito è costruire insieme un domani migliore. L’Amministrazione Comunale, insieme alla scuola, ha il dovere di offrire ai giovani di Sciara le migliori opportunità per crescere e realizzarsi”.



L’incontro si è trasformato in un vero e proprio cenacolo culturale scolastico, arricchito dalle numerose e stimolanti domande che gli studenti della scuola media hanno rivolto alla dott.ssa Auci, dimostrando grande interesse e partecipazione grazie anche all’importate lavoro dei docenti della Scuola Media.



Un evento che ha lasciato un segno profondo nella comunità, rafforzando il valore della memoria e dell’identità, e sottolineando l’importanza del confronto tra generazioni per costruire un futuro più consapevole e inclusivo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.