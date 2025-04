Come i beni confiscati possono favorire la sviluppo di comunità e quali sono le opportunità di miglioria della normativa per lo sviluppo di comunità? Se ne parlerà alle 15 di lunedì 14 aprile nell’aula del consiglio di Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche, Esercizio fisico e Formazione (edificio 15, secondo piano), in viale delle Scienze, a Palermo, presentando il libro di Rosa Laplena “I beni confiscarti alla criminalità organizzata. Dalla legge Rognoni La Torre ad oggi. Storia, applicazione della normativa, incidenza nelle politiche pubbliche di coesione territoriale e di sviluppo locale” (Mediter Italia edizioni).

A portare i i suoi saluti sarà Antonino Bianco, direttore del Dipartimento che ospita l’evento.

Dialogheranno con l’autrice: Gioacchino Lavanco, ordinario di Psicologia di Comunità e Psicologia Dinamica; Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia Sicilia ARS; Rino La Placa, presidente dell’ associazione “Ex Parlamentari dell’Ars”; Raoul Russo, componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul Fenomeno delle mafie. Modererà i lavori Alberto Giampino, docente a contratto del Laboratorio sulle Competenze relazionali dello Psicologo.

Luogo: Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Psicologiche, Viale delle Scienze, PALERMO, PALERMO, SICILIA

