Catania – La Compagnia Buio in Sala, fondata e diretta da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, sul palco di Spazio Bis, la sala teatrale all’interno della scuola d’arte, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, per il cartellone Giovani Sguardi dedicato alla nuova drammaturgia ritorna in scena il 19 e 20 aprile, alle ore 21.00, con la pièce “Alessandria” di Simone Santagati.



“Il confine tra finzione e realtà, persone e personaggi è molto labile e addirittura inesistente in alcuni momenti della messa in scena- spiega l’autore Simone Santagati che insieme a Giuseppe Bisicchia dirigerà lo spettacolo- dove in un anonimo cineteatro di periferia il giovane regista Mr. Effe si prepara per tornare a casa

quando immerso in pensieri lontani, decide di prendersi

un momento per sé recitando un monologo tratto dallo spettacolo in scena, “Alessandria”, viene interrotto dalla voce di Elodiva, una drag queen, che dal fondo della platea

lo interrompe entusiasta della performance”.

A prestare il volto e il corpo ad Elodiva sarà l’attore Andrea Schillirò, mentre il ruolo di Mister Effe sarà interpretato da Andrea Luvarà i quali daranno vita ad un racconto che rapisce e lega gli stessi protagonisti che tra le battute del testo cominceranno a mettere in scena la vita passata di Mr. Effe, unita a doppio filo al timido e silenzioso Felice, affetto da un disturbo d’ansia sociale che

gli precluderà i normali canali di comunicazione.

“Questa sarà l’ultima notte di Elodiva in città- continua l’autore-, che attratta dalla performance di Mr Effe lo costringerà a continuare a recitare solo per lei dove con copione

alla mano arriverà ad interpretare insieme al giovane tutti i comprimari proponendosi come spalla per poi scoprire un inspiegabile legame tra loro”.

La pièce, che ha partecipato ad un bando interno della Compagnia Buio in Sala dedicato agli under 35, è un racconto intimo ed introspettivo che da un incontro casuale e improvviso tra i protagonisti scava all’interno della loro anima fino ad amalgamarsi e diventare una cosa sola.

