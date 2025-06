Non è un film, ma è come se lo fosse. È “Hollywood in Sicily – Postcard by Taormina“, l’ultima opera visionaria del regista siciliano Lorenzo Muscoso, che trasforma la perla dello Ionio in un racconto emotivo sospeso tra passato e futuro, arte e identità, stelle internazionali e cuore siciliano.

Un progetto che racconta la Sicilia con occhi nuovi

Muscoso non si limita a celebrare la Sicilia: la racconta con occhi nuovi. Grazie a una sofisticata regia visiva basata sull’uso dell’intelligenza artificiale, ogni scena è una “cartolina” sospesa nel tempo, dove l’isola diventa protagonista narrativa e non solo sfondo da ammirare.

Le immagini sono calde, poetiche, umane: scorci, volti e atmosfere che sembrano nati dal desiderio di restituire verità e sentimento.

Sullo sfondo del maestoso Teatro Antico di Taormina, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si scambiano uno sguardo intimo. Poco più in là, Monica Bellucci brinda con Martin Scorsese, incorniciati da un tramonto che solo la costa siciliana sa regalare. Henry Cavill e James Franco curiosano tra bancarelle di ceramiche e pizzi locali, mentre Olivia Wilde, da vera viaggiatrice, si perde tra vicoli e scorci fotografando ogni dettaglio.

Ma non mancano neanche le voci italiane: Noemi, Nina Zilli, Clara e Carmen Consoli trasformano la piazza in un concerto a cielo aperto, attirando lo sguardo stupito dei turisti.

Tra i protagonisti appaiono anche icone del nostro immaginario come Nino Frassica e Maria Grazia Cucinotta, insieme a volti noti del panorama internazionale: da Helen Hunt a Ana de Armas, da Geoffrey Rush a Norman Reedus, fino a registi e produttori come Alex Garland e Charles Roven.

È un omaggio corale, partecipato, che mescola cinema, musica, folklore e sapori – con tavolate colme di dolci tipici e granite – fino a diventare qualcosa di più: un atto d’amore per la Sicilia.

Hollywood in Sicily è solo il primo tassello. Il progetto si prepara infatti a espandersi, fondendo la potenza narrativa del cinema d’oltreoceano con la ricchezza immateriale della tradizione isolana. Una nuova forma di racconto contemporaneo, dove le tecnologie diventano strumenti per custodire e rilanciare la memoria culturale.

Guarda il filmato completo qui: https://youtu.be/_YPKT7-2PZ8?si=lGLzOHAV4d8XWavl









