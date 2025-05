Tipo segnalazione: Buona notizia

Un paesino, Torretta, una piazza, una piccola casa all’angolo, un sogno ed un nonno.

Nonno Gaetano, un uomo forte e generoso, ha sempre sostenuto un desiderio, creare un giorno la barberia per il suo amato nipote. Una promessa, un patto che si sarebbe dovuto realizzare.

Gaetano, Tanos Barber da tutti chiamato,un giovane ragazzo che ha sempre avuto nel cuore una passione, tagliare i capelli. Attraverso i suoi sogni e la promessa fatta al nonno è riuscito a concretizzare tutto quello che ha sempre sognato.





La piccola casa all’angolo ora è diventata un salone, una barberia professionale in cui sentirsi a proprio agio. Un posto in cui creatività e professionalità sono la base, un luogo curato in ogni minimo dettaglio per favorire un servizio adeguato alle richieste di ogni singolo cliente. Dalla barberia Tanos Barber si trovano solo prodotti di massima qualità come Nish Man, carte fidelizzate per dare al cliente un’esperienza unica e per ricompensarli per la loro fiducia.

Da oggi, per chi fosse interessato si potrà recare al salone per vivere la sua esperienza. Un nonno ed un nipote legati dal loro sogno e da questo nuovo viaggio. Ovunque egli sia, il desiderio oggi è la sua realtà.

Luogo: Salone, Via San Calogero 90040, 2

