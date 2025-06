La Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani ospiterà, nel porto del capoluogo, la settima tappa del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, giunta alla quinta edizione. La regata nazionale, che si svolge sotto l’egida della Marina Militare, sarà a Trapani dal 23 al 28 giugno 2025, inserendosi in un percorso che tocca le più belle località costiere italiane, da Venezia a Genova, passando per Cattolica, Vieste, Brindisi, Catanzaro, Siracusa, Cagliari e La Maddalena.

«La scelta di Trapani come tappa di questa importante regata è motivo di orgoglio per la nostra comunità nautica – ha dichiarato il Presidente della LNI Trapani, Piero Culcasi –. Le nostre acque, note per la loro bellezza e la loro sfida velica, offriranno un campo di regata spettacolare. La LNI di Trapani metterà a disposizione l’esperienza e le risorse per garantire la migliore assistenza in mare agli equipaggi, nel solido spirito di servizio che ci contraddistingue. Siamo certi che l’ospitalità trapanese, le nostre tradizioni marinare e le bellezze del territorio, dalle Egadi alla costa, lasceranno un ricordo indelebile nei partecipanti e negli ospiti».





La tappa trapanese del tour prevede anche una serie di eventi collaterali cui collaborerà anche la LNI Trapani. «La presenza di equipaggi internazionali e militari, tra cui la Marina Militare, l’Aeronautica e la Guardia di Finanza, rende questa tappa un evento di prestigio per Trapani – aggiunge Culcasi -. La LNI Trapani sarà al fianco degli organizzatori per assicurare il successo della manifestazione, con un servizio di assistenza in mare efficiente e professionale».

Oltre all’assistenza della tappa del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, la LNI Trapani è impegnata su diversi fronti nella promozione della cultura del mare. «Nel solo mese di giugno – continua il Presidente Culcasi –, la LNI Trapani ha promosso iniziative di grande rilievo come il VELA DAY, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, che ha coinvolto numerosissimi giovani in attività di avvicinamento alla vela, e la Giornata Mondiale degli Oceani, durante il quale è stato presentato il progetto “nauticAttiva”, una campagna permanente di cittadinanza attiva dedicata alla raccolta dati sullo stato del mare».





«Giovedì 19 giugno – conclude Culcasi – si terrà un importante incontro informativo e formativo, riservato ai soci della LNI, con la Capitaneria di Porto sulle novità della nautica da diporto introdotte dalle recenti circolari attuative delle nuove norme sulla sicurezza in mare. La Sezione ha visto una significativa crescita negli ultimi mesi, con ben 250 nuovi soci che si sono aggiunti ai precedenti 300; un riconoscimento del valore delle numerose e diversificate attività messe in campo a beneficio degli appassionati del mare e della comunità trapanese verso la quale la LNI è sempre più aperta alle iniziative di cittadinanza attiva ospitando anche proposte culturali di natura diversa rispetto alle arti e alle attività marinaresche».

