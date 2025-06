A29 Energy to build, azienda siciliana leader nel settore dell’efficientamento energetico, consolida la sua presenza sul territorio con l’apertura ufficiale di una nuova sede di A29 Plus, società del Gruppo specializzata nel fornire soluzioni a risparmio energetico alle famiglie e non solo. Con la nuova apertura della sede operativa in Via Giuseppe Cesarò, si definisce l’obiettivo strategico dell’azienda che conferma la volontà di essere fortemente presente sul territorio siciliano.

Con l’evento inaugurale che si terrà mercoledì 11 giugno alle ore 19:00 in Via Giuseppe Cesarò 105D (ad Erice – Casa Santa) a Trapani, si prospetta una serata all’insegna dell’energia, della tecnologia e del legame con il territorio, aperta a tutti, con un programma ricco di momenti specialie omaggi esclusivi per i primi partecipanti, tra cui il cappellino granata A29 Plus, simbolo di appartenenza e stile. Durante l’evento inaugurale, previsti anche degli incontri con i giocatori del Trapani Calcio e del Trapani Shark, per rimarcare il forte legame con lo sport e la comunità.





E per i più fortunati, non mancherà la possibilità di ottenere le maglie ufficiali delle squadre locali. La partecipazione all’evento sarà anche occasione per scoprire i vantaggi delle soluzioni tecnologiche per la casa, e verranno consegnati dei voucher sconto per i prodotti A29 Plus.

“Avere una presenza così importante con l’apertura di una nuova sede operativa a Trapani significa dimostrare ancor di più attenzione alle esigenze del territorio – dichiara Casimiro Barbara, Direttore Commerciale di A29 Plus – la sede di Trapani nasce per rafforzare la nostra presenza nel trapanese, in aggiunta alla nostra sede di Mazara del Vallo e al nostro point presente presso il centro commerciale Belicittà di Castelvetrano”. Un ulteriore dimostrazione della volontà dell’azienda siciliana di lavorare per il proprio territorio, al fianco di famiglie e aziende, con la prospettiva di replicare questo modello operativo a livello nazionale.





Oggi, l’azienda è presente su quasi tutto il territorio nazionale con circa 120 tecnici commerciali, 20 Agenzie Partner e più di 400 aziende installatrici convenzionate, inoltre nelle Regioni più strategiche l’Azienda è presente con propri uffici e logistiche a supporto del territorio. A29 è ormai leader nazionale nel campo dell’efficientamento energetico ma non dimentica da dove nasce tutto.Infatti, continua Casimiro Barbara: “Siamo orgogliosi di essere anche a Trapani, città con la quale abbiamo una forte sinergia sportiva con le squadre del Trapani Shark e del Trapani Calcio. Ci teniamo molto a lavorare sul territorio e non dimentichiamo le nostre radici”.

L’apertura in Via Cesarò è sicuramente anche una scelta strategica: trattandosi di una delle zone residenziali della città e in prossimità dello Stadio, la nuova sede si trova in una zona con una alta percentuale di case indipendenti. Dotata di spazi per la ricezione al pubblico, i nuovi locali della sede sono pronti ad accogliere le famiglie che vogliono approfondire le opportunità nel settore dell’efficientamento energetico, ricevendo delle consulenze personalizzate a seconda delle esigenze, fatte dal personale specializzato.

