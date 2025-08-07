Torna la X°edizione della Sagra “I Sapori del Feudo di Calamigna”, Sabato 9 Agosto 2025, l’evento di valorizzazione dei prodotti tipici locali promosso dal Comune di Ventimiglia di Sicilia. Dalla sagra della salsiccia tagliata al coltello con 4 macellerie locali, al tartufo siciliano, mandorle, dolci tipici, miele, amari artigianali al formaggio alla pasta fresca: ecco alcuni momenti e prodotti d’eccellenza che racchiude l’evento e potranno essere degustati negli stand dei produttori a Ventimiglia di Sicilia, splendido borgo in provincia di Palermo.





L’appuntamento è fissato per sabato 9 Agosto e tra gli appuntamenti in programma ci sarà la mostra mercato dove saranno coinvolti produttori a km0 e dove si potranno acquistare prelibatezze che riecheggeranno i vecchi sapori del feudo. Nel corso della giornata saranno previsti sia momenti legati all’enogastronomia con degustazione e assaggi di pasta e cuddiruni ma anche momenti culturali che porteranno alla scoperta della tradizione artistica di Ventimiglia di Sicilia attraverso visite guidate nei principali luoghi d’attrazione come la Chiesa di San Vito e il Museo della Montagna. Inoltre per le strade di Ventimiglia di Sicilia verranno installati diversi stand allestiti lungo via Garibaldi, compresi quelli delle macellerie locali che cucineranno sul momento la loro pregiata carne e la loro famosa salsiccia.





Il programma prevederà anche spazio per l’intrattenimento musicale con l’esibizione del gruppo folkloristico “I Terrazzani” e della Band 9106, l’ esposizione abiti di moda creativa e aree con animazione dedicate ai bambini al fine di coinvolgerli in questa festa cittadina.

Sagra “I Sapori del Feudo di Calamigna” è un’iniziativa finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura in occasione di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025.

Luogo: Ventimiglia di Sicilia, VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.