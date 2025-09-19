A Viagrande, la seconda edizione di “IncludiAmo” si configura come un evento di straordinaria risonanza, un vero e proprio inno alla vita, all’arte e alla solidarietà. La manifestazione, frutto della sinergia tra il Consorzio siciliano di Riabilitazione, il Comune di Viagrande, l’Aias e l’illustre Sovereign Order of St John of Jerusalem – Knights of Malta – OSJ, trasformerà la Villa comunale “Parco Aniante” in un crogiolo di emozioni e talenti.

L’evento si aprirà con i saluti delle figure istituzionali e associative, tra cui il Sindaco Salvo Farò e il Presidente del C.S.R. Sergio Lo Trovato, a testimonianza del loro convinto sostegno. Di particolare rilievo, l’intervento della dott.ssa Natalina Romania, Gran Priore di Sicilia, che a capo di una delegazione di Cavalieri, eleverà l’evento a un dovere morale e un impegno secolare. La sua presenza, in rappresentanza dell’Ordine sotto l’egida del suo Gran Maestro, il Principe Don Thorbjorn Paternò Castello dei Duchi di Carcaci dei principi d’Emanuel, sottolinea la profonda sensibilità verso le tematiche sociali.





“L’inclusione, per noi, non è un mero gesto di carità – afferma la dott.ssa Natalina Romania – ma un dovere imperativo, scolpito nella missione millenaria del nostro Ordine. Da secoli, ci adoperiamo per essere scudo e conforto dei più fragili, e in manifestazioni come ‘IncludiAmo’ vediamo la più alta espressione di questa vocazione. Crediamo fermamente che una società si misuri dalla capacità di accogliere ogni suo membro, celebrandone le differenze come un prezioso arricchimento. La nostra presenza qui, a capo di una delegazione di Cavalieri, non è un gesto formale; è la testimonianza tangibile del nostro impegno a contribuire alla costruzione di un mondo dove ogni individualità, con le sue unicità e talenti, possa trovare il proprio spazio e sentirsi parte di un unico, armonioso tessuto sociale.”





La Sfilata: Arte, Inclusione e Talento

Cuore pulsante della giornata sarà la sfilata di moda, un momento di pura creatività e inclusione diretto dalla straordinaria prof.ssa Liliana Nigro dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Con la sua maestria, la prof.ssa Nigro non si limita a organizzare un defilé, ma orchestra un vero e proprio spettacolo dove l’eleganza si fonde con la dignità umana. Ogni abito, ogni passo, diventa un’espressione di unicità e bellezza interiore. La sua visione artistica trasforma la passerella in un ponte che supera le barriere, consentendo ai partecipanti di esprimersi liberamente e con orgoglio. Grazie alla sua competenza e alla sua grande sensibilità, la prof.ssa Nigro dimostra come l’arte e la moda possano diventare potenti strumenti di riscatto e valorizzazione, trasformando un semplice evento in un’esperienza di crescita e affermazione personale per ogni persona coinvolta.

La manifestazione, arricchita da performance di danza integrata, esposizioni di auto d’epoca e mercatini artigianali gestiti dagli utenti del C.S.R., incarna l’essenza dell’inclusione, celebrando la dignità e i talenti di ogni individuo.

Luogo: VIAGRANDE, CATANIA, SICILIA

