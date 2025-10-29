Musica, laboratori per bimbi e artigianato. Dal 30 ottobre al 2 novembre Villa Filippina diventa un vero e proprio ponte del benessere, tra tradizione e contemporaneità, con “Sicilia Condivisa”, una manifestazione interamente gratuita organizzata da “Quarto Tempo-Xinergie” insieme a tante altre associazioni del terzo settore che operano sul territorio, coinvolte con le loro attività in una logica di rete.

Non si tratta solo di un evento, è un invito a riscoprire cosa significa stare insieme. In un tempo che corre veloce e ci vuole sempre separati, abbiamo scelto di rallentare e creare uno spazio dove cultura, benessere e comunità si intrecciano in modo naturale.

Una Sicilia “condivisa” «perché ogni momento di questi quattro giorni nasce dall’idea che la bellezza vera si trova nell’incontro: tra discipline diverse, tra generazioni, tra chi arriva e chi accoglie – afferma Alessandro Valenziano, presidente di Quarto Tempo-. Non è folklore da cartolina, ma cultura viva che respira e si trasforma».

L’evento è finanziato da Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e dal comune di Palermo area della cultura, turismo e sport.

Luogo: Villa Filippina, Piazza San Francesco di Paola, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

