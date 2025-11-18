Un laboratorio gratuito di lettura, musica e danza aerea ispirato al celebre albo di Julia Donaldson “La strega Rossella”. Il 23 novembre dalle 16.00 alle 18.00 al centro culturale Xinergie di piazza Sant’Anna, 3 le parole prendono il volo, la musica diventa vento e i corpi si muovono sospesi tra suono e immaginazione. Un viaggio capovolto, dove la magia nasce dall’incontro e dalla leggerezza di chi sa fare spazio agli altri.





Una lettura che si fa esperienza sensoriale, movimento e musica dove le parole prendono forma attraverso la voce narrante di Simona Ferruggia che guida i piccoli lettori lungo la scopa della fantasia. Accanto a lei Melania Aucello, artista e insegnante di danza aerea con amaca, trasforma il racconto in gesto e sospensione, facendo danzare i personaggi nell’aria.





La musica di Giovanni Licata, musicista e insegnante di gioco/musica, intreccia ritmo e melodia al respiro della storia, creando un paesaggio sonoro in cui tutto può volare. Un laboratorio per scoprire che leggere significa viaggiare: con la voce, con il corpo e con il cuore. Perché ogni storia – come ogni incontro – può diventare un volo condiviso. Il laboratorio rientra nel progetto Creatività per la libertà ed è finanziato dalla Regione Siciliana e particolare dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 327 943 3563 (anche Whatsapp).

Luogo: Xinergie , Piazza Sant’Anna, 3, PALERMO, SICILIA

