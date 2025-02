Nella giornata di sabato , 08 febbraio 2025, tre cuccioli di cane, di solo 15 giorni sono stati abbandonati in via Madonna del Riposo, ad Alcamo, all’interno di cassette in legno destinate ai randagi, esponendoli al grave rischio di essere attaccati dagli stessi animali. I cuccioli, ancora allattanti, sono stati trovati in condizioni straordinariamente pulite, ma chiaramente separati dalla loro madre.

Alle ore 15:27 è giunta una segnalazione presso l’Associazione “Un’Anima Mille Zampe Italia”, sezione nazionale di Alcamo con il suo presidente nazionale Gaspare Camarda, che ha prontamente avvisato le autorità competenti. In seguito alla segnalazione, ci siamo recati sul posto insieme alla Polizia Locale di Alcamo e al Servizio Randagismo del Comune di Alcamo per provvedere al recupero dei cuccioli. La situazione è stata gestita con urgenza, poiché i cuccioli erano troppo piccoli per essere collocati in un rifugio sanitario. È stato applicato un plaid per tenerli al caldo.





Dopo vari tentativi a diverse associazioni locali, siamo riusciti a trovare una soluzione per garantire la loro sicurezza e il benessere. La vicenda è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine, con denuncia formale per abbandono ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale, che punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, con pene che vanno dall’arresto fino a un anno o con una multa da 1.000 a 10.000 euro.

Inoltre, abbiamo richiesto alle forze dell’ordine di visionare con urgenza tutte le telecamere presenti in via Madonna del Riposo, al fine di individuare i responsabili di questo gesto crudele.





Questo atto di abbandono, che ha messo a rischio la vita di tre cuccioli innocenti, sottolinea ancora una volta la necessità di maggiore educazione e rispetto verso gli animali, che meriterebbero cura, amore e protezione. L’Associazione “Un’Anima Mille Zampe Italia” ha ribadito l’importanza di sensibilizzare la comunità e di garantire la tutela degli animali in ogni circostanza.

L’indagine continua, e le autorità sono al lavoro per accertare le responsabilità di quanto accaduto, sperando che il gesto di chi ha abbandonato i cuccioli non passi inosservato.

