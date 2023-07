«Un no convinto e totale alle analisi nelle farmacie. Risponde così il presidente siciliano di Acap Salute Salvatore Pizzuto all’idea del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, farmacista, che ha sostenuto che per abbattere le liste d’attesa in Sicilia bisognerebbe garantire le analisi di base, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, anche nelle farmacie, presentando la ricetta del medico.

«Noi laboratori di analisi – continua Pizzuto – da anni abbiamo abbattuto le liste di attesa e siamo presenti in tutto il territorio regionale siciliano, soprattutto nelle zone disagiate. I laboratori analisi hanno tutti i requisiti e hanno ottenuto l’accreditamento e la contrattualizzazione. Ritengo quindi fuori luogo questa ipotesi di fare gli esami nelle farmacie».

