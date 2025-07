“Tutelare i pazienti ricoverati e i loro familiari, garantendo un accesso più equo e solidale alle strutture sanitarie pubbliche siciliane. In particolare provando a contenere i costi per la sosta nei parcheggi ospedalieri, che rappresentano spesso un ulteriore aggravio economico per famiglie già provate dalla malattia”.

Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia, on. Ludovico Balsamo, annunciando l’intenzione di presentare all’Assemblea Regionale un disegno di legge dal titolo “Norme a garanzia del diritto di accesso non oneroso presso le strutture ospedaliere pubbliche regionali”.





La proposta prevede l’introduzione di esenzioni totali per i familiari di pazienti ricoverati oltre le 48 ore, per chi assiste pazienti oncologici, cronici o sottoposti a terapie cicliche, nonché per i soggetti con invalidità superiore al 66%. È inoltre garantita la gratuità per le prime due ore per tutta l’utenza, con tariffe calmierate per le ore successive.

“E’ nostra intenzione – spiega Balsamo – ascoltare gli attuali direttori generali della maggior parte degli ospedali per capire quali sono le necessità e le esigenze da parte delle strutture nella gestione dei parcheggi. Indubbiamente, ci sono dinamiche economiche e organizzative da valutare. In ogni caso, la norma, qualora approvata dal Parlamento, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. Non intendiamo danneggiare alcun privato né mettere in crisi l’organizzazione ospedaliera”.

Il testo, dunque, sarà oggetto di un percorso di confronto con gli operatori sanitari e i soggetti coinvolti nella gestione logistica e amministrativa degli ospedali, per favorire un’applicazione equilibrata e sostenibile della norma.

