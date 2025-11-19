L’Associazione dei Comuni Siciliani – ANCI Sicilia, rappresentata dal Presidente Paolo Amenta, e il Comitato Regionale della Sicilia per le Sezioni AIAS (CORESI – AIAS ETS), guidato dal Presidente Armando Sorbello, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a favorire l’accesso ai musei comunali da parte di persone con disabilità o fragilità seguite dai centri AIAS, dai loro consorzi e fondazioni.

L’accordo si inserisce nell’ambito della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto promosso da ANCI Sicilia che coinvolge oltre 100 Comuni e 200 musei, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio e promuovere la cultura come strumento di inclusione, partecipazione e coesione sociale.





CORESI – AIAS ETS, attivo in tutta la regione attraverso le sedi AIAS, svolge da anni attività di assistenza, riabilitazione e integrazione sociale rivolte a persone con varie forme di disabilità e fragilità, utilizzando anche percorsi culturali ed educativi come parte dei processi di cura.

Un impegno condiviso per la prescrizione sociale e l’inclusione culturale

Le due organizzazioni riconoscono il valore della prescrizione sociale, ovvero l’inserimento di attività culturali – come visite a musei, teatri o biblioteche – nei percorsi di cura, quale strumento di benessere e riabilitazione.

Il Protocollo mira a creare un vero e proprio programma regionale di visite guidate inclusive, a migliorare l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale dei musei e a rafforzare le competenze del personale attraverso azioni di formazione dedicate.





Gli impegni delle parti

ANCI Sicilia si impegna a:

• promuovere l’adesione dei Comuni della Rete dei Musei Comunali all’iniziativa;

• supportare l’organizzazione di visite guidate inclusive;

• favorire l’adozione di una segnaletica museale accessibile e uniforme;

• diffondere buone pratiche di inclusione culturale.

CORESI – AIAS ETS si impegna a:

• individuare i beneficiari e coordinarsi con le strutture locali;

• partecipare alla progettazione delle visite accompagnando gli utenti con operatori qualificati;

• contribuire alla definizione di linee guida per l’accessibilità museale;

• mettere a disposizione il proprio know-how in materia di inclusione.





Azioni comuni

Tra le attività congiunte previste:

• un programma regionale di visite guidate nei musei aderenti;

• iniziative di formazione e sensibilizzazione per il personale museale;

• una mappatura dei musei accessibili, pubblicata sul sito della Rete;

• campagne di comunicazione per promuovere la cultura dell’accessibilità.





“Si tratta – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – di un ulteriore passo avanti verso musei sempre più aperti a tutti. Con questo accordo vogliamo ribadire l’impegno della nostra Associazione a costruire una Sicilia più inclusiva, in cui i musei diventino luoghi di accoglienza, crescita e partecipazione per tutte le persone, indipendentemente dalle loro fragilità. Per questi motivi ci attiveremo per raccogliere le candidature di tutti i musei che vorranno essere coinvolti in questa iniziativa”.

“Con ANCI Sicilia – spiega Armando Sorbello – avviamo un percorso condiviso che pone al centro la dignità della persona e il diritto universale alla cultura come dimensione essenziale del benessere e della partecipazione sociale. CORESI – AIAS ETS rinnova oggi il proprio impegno affinché i musei comunali diventino luoghi realmente aperti, accoglienti e accessibili, capaci di valorizzare la storia e l’identità dei nostri territori e, insieme, di includere coloro che vivono condizioni di fragilità.

Questo accordo non è soltanto un atto formale, ma un passo concreto verso una Sicilia più giusta, più attenta e più vicina alle persone che ogni giorno ci affidano le loro storie e il loro cammino di cura”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.