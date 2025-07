Palermo 28 luglio 2025 – Importante passo avanti a Palermo per i diritti dei rider di Just Eat. In un incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i rappresentanti sindacali della Filt Cgil e la direzione dell’azienda di delivery, in modalità telematica, è stata raggiunta una serie di intese su temi centrali per la qualità del lavoro dei corrieri impiegati nel capoluogo siciliano. Uno dei nodi principali affrontati riguarda l’emergenza caldo.

“Palermo sarà la prima città ad avere un protocollo meteo territoriale, al di fuori di una regolamentazione regionale, che permetterà ai rider di Just Eat, in presenza di un bollettino ministeriale con bollino rosso, di usufruire della contrazione dei turni e della sospensione del servizio nelle fasce orarie più calde – dichiarano per la Filt Cgil Palermo il segretario generale Fabio Lo Monaco e la segretaria Olga Giunta – Rimangono inoltre attive le altre misure adottate in precedenza a livello nazionale, come la condivisione delle mappe delle fontanelle, la riduzione dei turni su mezzi non motorizzati e l’esclusione dalle fasce orarie più calde per i lavoratori fragili o over 60”.

L’accordo ha previsto anche la definizione di aumenti contrattuali che verranno assegnati a partire da agosto ed entro febbraio 2026, che favoriscono una maggiore stabilità economica, in continuità con il percorso di tutela del lavoro stabile intrapreso dall’azienda con l’applicazione del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni.

“L’intesa rappresenta un segnale positivo di collaborazione tra azienda e sindacato, in un settore spesso segnato da precarietà e ritmi serrati – aggiungono Lo Monaco e Giunta – La Filt Cgil ha espresso soddisfazione per l’apertura al dialogo da parte di Just Et, sottolineando l’importanza di trasformare questi impegni in soluzioni strutturali e durature”.

