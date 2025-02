E’ stato presentato oggi giovedì 20 Febbraio nella sala riunioni di Palazzo Geraci dell’Asp di Messina l’accordo di collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale e il Messina Calcio. Alla conferenza presente il Direttore Amministrativo Avv. Giancarlo Niutta, il Direttore Uoc Staff Dott. Giancarlo Quattrone, il responsabile aziendale Asp dello screening mammografico dott. Antonello Farsaci, il calciatore Marco Crimi e il co-responsabile dello staff sanitario dell’Acr Messina Domenico Fugazzotto.





L’Asp ha fortemente voluto legare la promozione delle proprie iniziative a tutela della salute pubblica, alla gloriosa maglia giallo rossa e quindi effettuare qualsiasi prestazione di radiodiagnostica necessaria agli atleti ed eventuali consulenze specialistiche. Il dott. Domenico Fugazzotto si prenderà carico del coordinamento delle visite e delle prestazioni agli atleti presso le strutture Asp individuate. L’Asp si impegna a garantire gli esami di radiologia standard, Rmn osteoarticolari, eventuali Tac ed eventuali consulenze di tipo chirurgico ortopedico. A loro volta i calciatori nell’ambito delle partite casalinghe promuoveranno le campagne di screening gratuiti o di prevenzione in genere attivate dall’azienda Sanitaria. Tutta la squadra, tra l’altro, indosserà delle magliette pro-screening già da lunedì prossimo prima dell’incontro casalingo contro il Trapani.





L’Acr Messina, inoltre, pubblicizzerà gli screening salva vita anche mediante led collocati a bordo campo che quindi raggiungeranno non solo i tifosi presenti al campo, ma anche i telespettatori. Durante l’incontro hanno indossato una maglietta pro screening il direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e Marco Crimi. “La salute dei nostri atleti e della nostra gente è una priorità – dice Niutta – e attraverso gli screening sanitari, possiamo garantire che tutti siano pronti a dare il massimo, sia in campo che nella vita quotidiana. Per questo, per raggiungere quanta più popolazione possibile, abbiamo inteso coniugare la nostra passione ed impegno con quelli che i calciatori del Messina stanno mettendo e metteranno in campo per onorare la maglia e vogliamo assicurare che l’Asp di Messina è qui per fornire il supporto necessario, sia dal punto di vista sanitario che morale. La prevenzione è la chiave per affrontare qualsiasi difficoltà. Invitiamo tutti a partecipare attivamente agli screening sanitari, perché la salute è il nostro bene più prezioso”. Il calciatore Marco Crimi, messinese e con una ottima carriera alle spalle, caratterizzata da tecnica, combattività e attaccamento alla maglia ha dichiarato: “I controlli nel calcio sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’integrità del gioco.





In seguito ai casi come quello di Bove, diventa essenziale implementare procedure di verifica più rigorose. I controlli regolari possono aiutare a prevenire situazioni che possano compromettere la salute dei calciatori e a garantire che tutti rispettino le normative, dalle questioni di doping a quelle di idoneità fisica. È importante che i club, la federazione e le autorità del calcio collaborino per creare un ambiente di gioco sano e competitivo. In questo modo, si possono evitare incidenti spiacevoli. Sono felice di essere stato considerato testimonial di un progetto di prevenzione che farà solo bene alla gente della mia città”.

