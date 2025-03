Siglato accordo tra Asp Messina e la Nuova Igea Virtus venerdì mattina 28 Marzo allo Stadio D’Alcontres Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto. L’Azienda Sanitaria Provinciale, come già accaduto con l’Acr Messina circa un mese fa, ha stipulato una convenzione con la società di Barcellona P.G. I calciatori promuoveranno in campo le iniziative dell’Azienda Sanitaria. All’incontro hanno partecipato il Direttore Amministrativo Avv. Giancarlo Niutta, il Direttore Uoc Staff Dott. Giancarlo Quattrone, il responsabile aziendale Asp dello screening mammografico dott. Antonello Farsaci, Nello Cassata, Club Manager Nuova Igea Virtus, la vice presidente della Nuova Igea Virtus Sarà Tirre il capitano dell’Igea Virtus Giovanni Biondo. L’Asp ha voluto legare le proprie iniziative a tutela della salute pubblica alla gloriosa maglia giallo-rossa. I calciatori prima dell’incontro casalingo contro il Pompei indosseranno magliette pro-screening per sensibilizzare ulteriormente i tifosi.





Il Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta ha affermato: “importante questa collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale e la squadra di calcio Nuova Igea Virtus di Barcellona. Lo sport da sempre rappresenta un veicolo importantissimo per promuovere messaggi positivi ed il coinvolgimento della comunità”. Nello Cassata ha espresso “grande soddisfazione per la collaborazione, sottolineando l’importanza di unire le forze tra il mondo dello sport e la salute pubblica”. Niutta e Cassata hanno sottolineato la reciproca volontà di diffondere messaggi di benessere attraverso iniziative congiunte, come eventi di sensibilizzazione e programmi di educazione sportiva. Giovanni Biondo, capitano della Nuova Igea Virtus, ha condiviso le sue riflessioni sull’importanza della salute nel mondo dello sport e sulla necessità di promuovere comportamenti corretti nel calcio. Nella sua dichiarazione, Biondo ha evidenziato che “la salute degli atleti è fondamentale non solo per il loro rendimento sul campo, ma anche per il benessere generale della comunità sportiva”. Ha evidenziato come il calcio “possa essere un potente veicolo per insegnare valori come il rispetto, la disciplina e la lealtà, sia ai giocatori che ai tifosi”. Inoltre, il capitano ha dichiarato che “è essenziale sensibilizzare i giovani su questi temi, incoraggiandoli a praticare sport in modo responsabile e a mantenere uno stile di vita sano”.

