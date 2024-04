Ieri l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana ha ufficialmente iscritto l’associazione Pro Loco Aci Sant’Antonio APS all’Albo Regionale delle Pro Loco. “E’ un giorno importante per la cittadina del carretto siciliano – dichiara il neo Presidente Marco Navarria – che può nuovamente contare su una Pro Loco e sul ruolo fondamentale che essa riveste all’interno di una comunità. La costituzione dell’associazione non ha il solo compito di promuovere il turismo, ma rappresenta anche un’opportunità per stimolare l’economia locale e per promuovere l’impegno sociale e la solidarietà.

L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia con l’amministrazione comunale per valorizzare Aci Sant’Antonio preservando le tradizioni già conosciute e recuperando quelle che sono andate, ormai, perdute. È importante conoscere e diffondere la storia e i luoghi di questo paese e le sue tipicità, e per farlo è fondamentale coinvolgere tutte le cittadine e cittadini santantonesi, con particolare riguardo ai giovani che sono, da sempre, portatori di idee ed energie”. La nuova associazione farà anche parte del circuito UNPLI. “In questa nuova avventura saremo affiancati dall’UNPLI che ringraziamo per il prezioso supporto – spiega il vicepresidente Mario Cantarella – Il nostro obiettivo è, inoltre, quello di interloquire con le altre Pro Loco dell’hinterland per coinvolgerle in progetti di turismo integrato. Per fare ciò saremo proprio coadiuvati dall’UNPLI”.

“Si procederà in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni presenti sul territorio – aggiunge Antonio Scuderi, tesoriere della neo associazione – per organizzare attività di promozione turistiche volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, turistico e culturale del nostro Comune”. Entusiasta anche il presidente nazionale dell’UNPLI Antonino La Spina. “Sono veramente felice che Aci Sant’Antonio possa avere nuovamente una Pro Loco – dichiara La Spina – Ho avuto modo di parlare con i soci fondatori e sono rimasto colpito dal loro contagioso entusiasmo e sono certo che daranno il massimo in questa nuova avventura. Auguro loro un buon lavoro”. Anche il presidente provinciale dell’UNPLI Giuseppe Sanfilippo si associa agli auguri. “Accolgo con gioia la costituzione della Pro Loco di Aci Sant’Antonio e la loro adesione alla “famiglia” dell’UNPLI – dichiara Sanfilippo – Noi saremo al loro fianco per supportarli durante il loro cammino. Al presidente, al vicepresidente e a tutti i soci fondatori, i migliori auguri di buon lavoro”.



Luogo: ACI SANT'ANTONIO, CATANIA, SICILIA

