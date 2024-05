Una festa aperta a tutto il quartiere. Così è iniziato e così si chiuderà il progetto “Il mio Cosmo”, realizzato a San Cosimo, ad Acireale, dall’associazione Senza Fissa Dimora. Il prossimo sabato 1 giugno, a partire dalle 17, il rione popolare si riempirà di musica, colori e attività.

Da mesi a San Cosimo la rigenerazione urbana è di casa: esperienze di co-progettazione e autocostruzione, un museo di comunità, esperienze di street art, laboratori di stampa analogica e manuale e, infine, un podcast che sarà caricato su tutte le principali piattaforme. Ogni singolo passaggio del progetto “Il mio Cosmo” ha visto la collaborazione di cittadini e cittadine residenti nel quartiere.

Adesso è il momento di tirare le somme di quanto fatto. Sabato 1 giugno, dalle 17 alle 19, l’associazione Senza Fissa Dimora organizzerà attività laboratoriali aperte alla cittadinanza: bambini e bambine, ragazzi e ragazze acesi avranno modo di apprendere tecniche di stencil e spray art, di poster guerilla e costruzione.

Alle 19, poi, saranno presentati i risultati raggiunti. Sono stati invitati a partecipare il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Valentina Pulvirenti, l’assessore alla Cultura Vincenzo Di Mauro e l’assessora alle Politiche giovanili Francesca Messina. A quel punto sarà il momento delle inaugurazioni: della frigoteca di quartiere e, soprattutto, della grande opera dello street artist campano Bifido, realizzata al termine della sua residenza d’artista ad Acireale.

Il lavoro di Bifido, che svetta su San Cosimo, denuncia la difficoltà di vivere in una zona che, per le colpevoli dimenticanze delle istituzioni, per anni è stata percepita più come un dormitorio che come un vero quartiere. Alle 20.15 la libreria Giunti al punto di Riposto donerà i libri per la frigoteca.

Dalle 20.30 alle 22, infine, San Cosimo si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto: una festa vera e propria, con l’esibizione di BandaCircular e dei dj set, per ricordare che la fine del progetto “Il mio Cosmo” non coincide con la fine dell’impegno dell’associazione, dei partner, dei cittadini e delle cittadine per un quartiere che ha risposto con gioia a ogni sollecitazione.

Il progetto “Il mio Cosmo” è realizzato dall’associazione Senza Fissa Dimora, che ne è promotrice e capofila. È realizzato grazie alla vittoria della quinta edizione di Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Partner di progetto sono il Comune di Acireale, l’associazione Avaja e l’associazione Analogique, e con il patrocinio dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) del Comprensorio di Acireale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.