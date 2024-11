ACIREALE – Uno dei suggestivi vicoli del centro storico di Acireale si trasformerà, a partire da sabato, in un laboratorio a cielo aperto per bambine e bambini, studentesse e studenti e le loro famiglie. Una rigenerazione urbana che parte dal basso, inteso come l’altezza dei più piccoli, chiamati a immaginare il nuovo volto di una strada piena di potenziale da esprimere. È il prossimo passaggio del progetto “La mia piccolacittà”, realizzato dalle cooperative sociali “A Casa di Momo” e “Identità” con il coinvolgimento delle scuole acesi.

La mattina del 9 novembre, dalla sede di “A Casa di Momo”, in corso Umberto I 192, partirà una caccia al tesoro esperienziale a cui sono invitati a partecipare piccoli e grandi cittadini. La passeggiata alla scoperta del centro cittadino si concluderà in vico Alliotta, centralissima traversa di corso Savoia, la strada che sarà rigenerata grazie al contributo di creatività ed energie dei bambini e delle loro famiglie. L’arrivo in vico Alliotta è previsto per le 11.30.

Scelto con la stretta e fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Acireale, vico Alliotta sarà al centro dei “Cantieri per tutti”, iniziativa pensata per coinvolgere l’intera cittadinanza, oltre che i principali destinatari del progetto: 30 classi delle scuole acesi, dieci minori autori di reati cui è stata sospesa la pena grazie all’istituto della “messa alla prova” e le famiglie di ciascuno dei ragazzi e delle ragazze coinvolti.

Questo sabato una serie di giochi esperienziali coinvolgerà adulti e più piccoli e li porterà fino a vico Alliotta. Lì si aprirà un confronto con la cittadinanza, e in particolare coi residenti della via, a proposito del progetto di rigenerazione da immaginare e realizzare nelle giornate dedicate.

La rigenerazione della piccola strada sarà come un mosaico: ogni tessera dovrà affiancarsi a quella successiva, ogni porzione di cittadinanza, ogni intervento contribuirà a mostrare un disegno unico e partecipativo. L’impegno su vico Alliotta durerà per diverse settimane, al termine delle quali la “nuova” strada sarà inaugurata e consegnata agli acesi con una nuova veste che renderà piacevole percorrerla o sostarvici e potrà ispirare dei piccoli cambiamenti a cascata sui vicoli vicini.

Sabato 9 novembre, a partire dalle 11.30, in vico Alliotta saranno presenti anche il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e l’assessora alla Pubblica istruzione e vicesindaca Valentina Pulvirenti, oltre che ai referenti delle associazioni e cooperative coinvolte.

I partner di “La mia piccolacittà” sono le Soc. Coop. Soc. A Casa di Momo e Identità, il Comune di Acireale, l’Ufficio Servizio Sociale Minori di Catania, gli istituti comprensivi e d’istruzione Giovanni XXIII, Vigo Fuccio – La Spina, Galileo Galilei, Gulli e Pennisi, l’Aps Chiarìa, il circolo Sartorius Waltershausen Legambiente Acireale, le associazioni culturali L’Albero Filosofico e Cardacìo, la fondazione di partecipazione “Atene e Roma”, l’associazione Zelos onlus.

“La mia piccolacittà”, dell’ATS costituita dalla Soc. Coop. Soc. A Casa di Momo e la Soc. Coop. Soc. Identità, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Politiche della famiglia, nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età “Educare Insieme”.





Luogo: A Casa di Momo, Via Alliotta, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

