Progetti etici e di inclusione sociale, oltre che attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale sono tra i caratteri fondanti del Cus Catania. Per questo motivo, all’interno delle attività previste per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 14 anni che stanno frequentando il Campus Sportivo Estivo (avviato il 9 giugno scorso e sino al primo di agosto), è stato organizzato l’ACQUA DAY, la giornata per sensibilizzare le giovani generazioni sul fondamentale ruolo dell’idratazione, specie durante le attività sportive e, al contempo, per ridurre l’uso delle bottiglie di plastica monouso in collaborazione con Haami, e con il supporto dei ricercatori del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania.





ACQUA DAY – venerdì 20 giugno dalle 10.00 alle 11.30, campo di calcio a 5 (Cittadella universitaria). Previste due sessioni teoriche e altrettante ludiche, suddivise per fasce d’età.

La parte didattica curata dai ricercatori del Di3A di Unict, sarà volta a far comprendere l’importanza della rigenerazione e il mantenimento dell’equilibrio idrico per mantenere le prestazioni e la salute, grazie all’ausilio di un’acqua affinata e a pH9, ideale per favorire il benessere e il corretto sviluppo delle attività sportive.





Il ciclo dell’acqua fondamentale per gestire le risorse idriche e affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e far comprendere il valore dell’idratazione con un’acqua affinata e di qualità superiore specie quando si svolgono attività sportive, sono i temi che saranno trattati da Alessia Marzo, ricercatrice di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali; Emanuela Giuffrida ricercatrice del dottorato internazionale in Agricultural, Food and Environmental Science al Di3A; Silva Juliano Rezende Mudadu PhD Student in Agricultural, Food and Environmental Science e infine, dallo studente Gabriele Gullotta.





Le attività ludiche invece, saranno gestite dagli animatori sportivi del Cus Catania. Lo scopo è far capire il ciclo dell’acqua attraverso il gioco: le bambine/i e le ragazze/i effettueranno un percorso sul modello del “Gioco dell’oca”, fatto di prove e domande a tema. Chi farà meglio nel Gioco dell’oca/acqua, vincerà una delle 25 borracce termiche da 750 ml messe a disposizione da Haami. In palio anche 10 T-Shirt realizzate dalla stessa azienda riportanti messaggi sull’importanza di rendere intelligente una parte fondamentale della nostra quotidianità ossia l’idratazione. Previsti anche altri gadget studiati dal Cus Catania per i bambini e gli adolescenti che parteciperanno alle attività dell’ACQUA DAY.





I benefici del “Bere bene”

Al Cus Catania si fa un gesto concreto per ridurre l’uso di bottiglie di plastica monouso

Per aiutare i bambini che frequentano gli impianti del Cus Catania durante il periodo del Campus estivo, ma anche nei successivi mesi con l’ordinaria attività agonistica, a imparare a bere l’acqua nel modo corretto – scegliendo, cioè, la giusta qualità, nei momenti opportuni e nelle quantità adeguate – grazie alla collaborazione tra il Centro Universitario Sportivo etneo e Haami sono state installate delle colonnine che erogano acqua a pH9. Si tratta di un’acqua alcalina, con un livello di acidità più basso rispetto all’acqua normale. È più leggera da assimilare per l’organismo e può aiutare a riequilibrare l’acidità del corpo, che spesso aumenta a causa di alimentazione non adeguata, stress o attività intensa.





Bere acqua alcalina favorisce la digestione più fluida, migliora l’ossigenazione dei tessuti, riduce l’affaticamento e supporta il sistema immunitario in modo naturale. È particolarmente utile per chi fa sport o è in fase di crescita, perché contribuisce al recupero e alla rigenerazione cellulare.

Grazie a un QRCode presente sulle colonnine è possibile vedere dove sono state installate, al fine di poter riempire la borraccia personale in qualunque momento. Sono state posizionate nei punti strategici degli impianti del Cus: alla Cittadella Universitaria si trovano nella Sala Fitness, nella sala dell’Arrampicata, in Palestra, nell’area della Segreteria, al PalaCus e nello Spogliatoio del PalaCus; al PalaArcidiacono nell’area antistante il campo di pallavolo.

Il Cus Catania è il contesto ideale per iniziare il cambiamento culturale.

Luogo: Cittadella universitaria di Catania, Via Santa Sofia, 64, CATANIA, CATANIA, SICILIA

