La grande tradizione natalizia del Gospel protagonista di un concerto serale ricco di emozioni, per celebrare gli ultimi giorni dell’anno in uno spirito di condivisione e bellezza.

Ad Altofonte, in provincia di Palermo, mercoledì 27 dicembre si terrà “Gospel Songs”, in programma alle 21:00 nella Chiesa Madre di Santa Maria in piazza Falcone e Borsellino.

A esibirsi, sarà il gruppo “Total Praise”, diretto dal Maestro Luciana Rumore: protagonisti assoluti, i suoni acustici capaci di creare un’atmosfera avvolgente e gioiosa.

Patrocinato dall’amministrazione comunale di Altofonte, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’associazione “Futuro Sicilia” presieduta da Pietro Cambria, il concerto a cura di Quintosol Production proporrà celeberrime canzoni quali “Amazing grace”, “When the Saints go marching in” e “Oh Happy day”, ma anche altri brani che appartengono al repertorio natalizio anglosassone quali “White Christmas”, “Santa Claus is coming to town” e “Jingle Bell Rock”, rivisitati e riarrangiati dal Maestro Luciana Rumore.

“Voglio ringraziare – afferma Pietro Cambria – l’assessore comunale al Turismo e Spettacolo Patrizia Antibo e il presidente del consiglio comunale Luciano Corsale per il costante supporto nella realizzazione dell’evento”.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere gospel e per gli amanti delle canzoni natalizie di tutte le età.

L’ingresso è libero.

Luogo: Chiesa Madre di Santa Maria , piazza Falcone Borsellino , ALTOFONTE, PALERMO, SICILIA

