La seconda edizione della rassegna letteraria Amici del libro al Salinas, ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo e da Caterina Greco, direttrice del Museo Regionale Antonino Salinas, prosegue con un fuori programma, il 19 maggio, alle 19, sempre al Salinas, con la presentazione del nuovo libro dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta. Il libro dal titolo “Palermo, un’idea di cui è giunto il tempo” (Marsilio), racconta Palermo immaginata come laboratorio permanente di una città del sud globale, con dieci mosse che sorreggono strategie creative e di rigenerazione urbana.

Carta immagina così una città cosmopolita per natura ma capace di sconfiggere criticità, bruttezza, degrado, povertà e criminalità. Il libro, infatti, condivide un’idea di urbanistica necessaria per lanciare un messaggi che è appunto “un’idea di cui è giunto il tempo – spiega lo stesso Maurizio Carta – un messaggio per chi non è ancora nato, perché possa essere felice di nascere e crescere nella propria città”.

Carta, che è anche professore ordinario di urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, dove insegna progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, è stato anche autore di diverse pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo come “Palermo. Biografia progettuale di una città aumentata” (LetteraVentidue), ”Città aumentate. Dieci gesti-barriera per il futuro”, (Il Margine), ”Homo urbanus. Città e comunità in evoluzione”, (Donzelli) e tanti altri testi incentrati sempre sul tema.

Per la presentazione del suo nuovo libro “Palermo, un’idea di cui è giunto il tempo”,dialogheranno con lui la giornalista Elvira Terranova e la sovrintendente ai Beni Culturali, Selima Giuliano.

L’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.