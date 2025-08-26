Dal 31 agosto al 7 settembre 2025, il Museo Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli di Assoro ospita la mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”, promossa dall’Associazione SiciliAntica – Comprensorio Assoro-Leonforte-Nissoria, con il contributo del Comune di Assoro. L’iniziativa rende omaggio al grande archeologo siracusano e, soprattutto, diventa una vera e propria festa dell’archeologia, grazie all’impegno dei volontari che quotidianamente lavorano per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

L’evento si apre domenica 31 agosto alle 17:00 con i saluti istituzionali di Lorenzo Vicari, presidente di SiciliAntica, e del sindaco Antonio Licciardo, insieme ad altre autorità locali e culturali come il Soprintendente BB.CC.AA. di Enna Angelo Di Franco. Segue la relazione dell’archeologa Giuseppina Monterosso su “Paolo Orsi ad Assoro attraverso la testimonianza dei documenti”, e la cerimonia di inaugurazione apre il percorso museale, accompagnata da un rinfresco con musica dal vivo dei maestri François Parisi e Claudio Piro.





Una settimana di archeologia partecipata

L’iniziativa propone conferenze, laboratori, escursioni, performance artistiche, musica e danza etnica e contemporanea, coinvolgendo storici, archeologi, architetti, artisti, scuole e associazioni locali. Tra gli appuntamenti più significativi:

• Laboratori didattici “Piccoli archeologi crescono!”, per bambini e ragazzi, per sperimentare le tecniche di scavo e sensibilizzarsi alla tutela del patrimonio.

• Visite guidate e percorsi archeologici alla scoperta del castello, del villaggio rupestre, delle chiese e dei siti meno noti di Assoro.

• Conferenze e approfondimenti su reperti, paesaggio e storia del territorio, con interventi di professionisti volontari.

• Performance artistiche, musica e danza, per rendere la storia viva, partecipata ed emozionante.

• Escursioni a Siracusa, con visite al Museo Archeologico Paolo Orsi e al Museo di Palazzo Bellomo, per completare il percorso culturale della mostra.





Cultura e volontariato al servizio del territorio

Questa settimana non è la solita visita museale: è un laboratorio culturale diffuso, in cui volontari appassionati e associazioni locali uniscono ricerca scientifica, divulgazione e partecipazione comunitaria. SiciliAntica, col supporto del Comune, rende Assoro un luogo dove la storia si tocca, si ascolta, si sperimenta e si celebra come patrimonio condiviso.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00, mentre le varie attività si svolgeranno secondo un dettagliato ed intenso programma per vivere l’archeologia come una vera festa di comunità.

Per ulteriori informazioni:

• Associazione SiciliAntica (Comprensorio Assoro-Leonforte-Nissoria): siciliantica.assoro@gmail.com

• Tel. 350 060656

Luogo: Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli , Via Angeli, ASSORO, ENNA, SICILIA

