Inizierà sabato 25 ottobre a Palermo, in presenza, la parte ‘operativa’ del progetto ‘Healthy Inclusion through Art’, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del bando “Partenariati di cooperazione nel settore della gioventù”. Il progetto, che prevede il rilascio di un attestato finale di certificazione delle competenze riconosciuto dall’Unione Europea, denominato “Youthpass”, è supportato dalla collaborazione con gli esperti dell’associazione Metaintelligenze Onlus, partner italiano della progettazione, alla realizzazione di nuovi strumenti di promozione dell’inclusione sociale attraverso l’arte.

‘Healthy Inclusion through Art’ ha coinvolto finora sette partner provenienti da Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna.

Palermo è una delle sedi operative.





Dopo le prime fasi, realizzate negli ultimi mesi, finalmente si entra nel vivo del progetto e da sabato prossimo, quindici ragazzi potranno finalmente prendere parte alle attività, sviluppate attraverso l’implementazione dei nuovi strumenti.

Le tre giornate, che si svolgeranno esclusivamente di sabato (oltre sabato 25 ottobre, anche sabato 1 novembre e sabato 8 novembre) per poter permettere ai ragazzi di partecipare, vedranno gli stessi ragazzi essere parte interattiva del progetto con attività varie che consentiranno, alla fine del percorso, una migliore percezione di sé, attraverso percorsi di arte, autoconsapevolezza, mindfulness, giochi, escape rooms, movimento guidato e tante altre cose.



