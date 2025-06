“Oggi siamo tantissimi, siamo qui davanti a Sigonella a manifestare il nostro no forte alla guerra e alla corsa al riarmo. Le forze progressiste sono unite, con il Movimento Cinque Stelle in prima linea, anche attraverso l’interrogazione a mia firma – sottoscritta da tutto il gruppo parlamentare regionale – in cui abbiamo chiesto al presidente della Regione Renato Schifani di tutelare la sicurezza dei siciliani facendo sentire la sua voce per la pace”.

Con queste parole, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno ha preso parte oggi alla manifestazione per la pace che ha visto la partecipazione di sigle sindacali, associazioni e forze politiche, riunite per ribadire la contrarietà alla guerra e alla militarizzazione del territorio.

Il corteo ha attraversato in maniera compatta il ponte che conduce all’ingresso della base militare americana di Sigonella, offrendo un colpo d’occhio importante per numero di partecipanti e per la chiarezza del messaggio lanciato: no alla guerra, no al riarmo, sì alla responsabilità politica e istituzionale.

“Il coinvolgimento della Sicilia in scenari di tensione internazionale non può avvenire nel silenzio delle istituzioni regionali – ha concluso Adorno –. Chiediamo al presidente Schifani di uscire dall’ambiguità e di prendere una posizione netta. La Sicilia merita scelte trasparenti, coerenti con i principi costituzionali e rispettose delle comunità che la abitano”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.