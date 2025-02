Una nuova opportunità si apre per i giovani di Adrano: il progetto “Futuro Sostenibile”.

“Agenzia Giovani per i giovani” in collaborazione con il Comune di Adrano, il Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Verga” di Adrano e la Cooperativa Sociale E.T.S “Spazio Sociale” lanciano il progetto “Futuro Sostenibile”, un’iniziativa pensata per coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni in un percorso di crescita personale e collettiva.

“Futuro Sostenibile” si propone di fornire ai giovani gli strumenti necessari per diventare cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento. Le attività prenderanno il via a febbraio 2025, e si svolgeranno nei suggestivi spazi di Palazzo San Domenico, un luogo simbolico per la città di Adrano.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale, nell’ambito del “Fondo Nazionale Politiche Giovanili” 2022, Linea di intervento “Giovani e Sostenibilità 2022”.

Al centro del progetto ci sono diversi laboratori, pensati per stimolare il talento e il senso di appartenenza dei giovani partecipanti:

Laboratori di partecipazione civica;

Laboratorio di giornalismo e comunicazione;

Laboratori artistici e culturali.

Le iscrizioni sono già aperte. I giovani interessati possono iscriversi e chiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo email: info@giovaniperigiovani.it o chiamando il numero: +39 327 987 9183.

Con “Futuro Sostenibile” si investe nelle nuove generazioni, offrendo loro le competenze necessarie per costruire un futuro inclusivo, sostenibile e responsabile. Un’occasione unica per crescere, imparare e contribuire attivamente al benessere del territorio.

