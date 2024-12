“L’impronta della Sicilia nella nascita della Musica Jazz”: all’insegna di questo sound, all’Istituto Statale Pietro Branchina di Adrano, si è svolto il concerto che porta studenti, personale docente e Ata verso il Natale 2024. Il concerto, reso possibile con il beneplacito del dirigente scolastico prof. Vincenzo Spinella, è stato promosso con il coordinamento della professoressa Melinda Rapisarda.

Occasione per gli studenti

Per l’occasione gli studenti del Branchina, nei giorni antecedenti all’evento, hanno fatto anche uno studio preliminare dei brani proposti per entrare in prima persona nelle dinamiche del concerto. Il menù musicale, scandito dal brano spiritual Tell me a cura della professoressa Valeria Calabrò, ha proposto classici della musica internazionale jazz con arrangiamenti ad hoc per ricreare la musica dell’epoca e anche brani prettamente natalizi come “Jingle bells” o “White Christmas”. La Jazz Band è composta dalla cantante solista Carmen Toscano, Gino Castro al pianoforte, Alessio Tirrò al contrabasso, Fabio Tiralongo al Sax, Alfio Liberto allo Drums.





