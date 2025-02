All’Istituto Branchina di Adrano, è stato di scena un incontro di grande significato e rilevanza, che ha visto la partecipazione della senatrice Francesca Tubetti. La senatrice ha trattato il tema delle foibe, offrendo agli studenti e ai docenti dell’istituto l’opportunità di approfondire un capitolo doloroso della storia italiana.

L’incontro, fortemente voluto dal dirigente scolastico Enzo Spinella, ha rappresentato una tappa importante del percorso educativo dell’Istituto Branchina, permettendo di riflettere su eventi storici complessi e tragici, spesso ignorati o minimizzati nel corso dei decenni. La partecipazione della senatrice Tubetti, impegnata da tempo nella sensibilizzazione su temi legati alla memoria storica, ha reso l’incontro ancora più significativo, arricchendo la discussione con una testimonianza istituzionale di grande valore.



Il tema delle foibe era stato già introdotto agli studenti in un incontro precedente, organizzato dalla professoressa Elisa Zammataro, che il 10 febbraio 2024 aveva tenuto una lezione dedicata al Giorno del Ricordo. Durante quell’incontro, la professoressa Zammataro aveva fornito agli studenti un quadro storico e umano delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, facendo luce su un periodo storico che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni successivi. Decine di migliaia di italiani, provenienti principalmente dall’Istria, Fiume e Dalmazia, furono uccisi, deportati o costretti a fuggire dalle forze jugoslave.

Le foibe, cavità carsiche utilizzate come fosse comuni, sono state teatro di atrocità che hanno causato la morte di numerosi innocenti. Questo fenomeno, che ha segnato una delle pagine più buie della storia italiana, è stato per anni trascurato, ma oggi viene finalmente riconosciuto come una tragedia che merita di essere ricordata e studiata.



Durante l’incontro con la senatrice Tubetti, il tema delle foibe è stato trattato con grande sensibilità e profondità. La senatrice ha sottolineato l’importanza di non dimenticare questi eventi, ricordando che la memoria storica è fondamentale per evitare che simili atrocità si ripetano in futuro. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare una testimonianza diretta e istituzionale che ha permesso loro di comprendere meglio le implicazioni storiche e morali legate alla tragedia delle foibe.

L’incontro ha rappresentato, quindi, un momento di riflessione e formazione, che ha arricchito il percorso educativo dell’Istituto Branchina. Grazie alla partecipazione attiva di studenti e docenti, l’evento ha dato l’opportunità di approfondire un tema di grande importanza, che spesso resta poco conosciuto, ma che merita una discussione seria e approfondita. La giornata ha contribuito a promuovere la crescita culturale delle nuove generazioni, sensibilizzandole sulla necessità di preservare la memoria storica per costruire un futuro migliore, basato sulla consapevolezza e sul rispetto reciproco.



