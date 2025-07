L’avvocato Adriano Tortora è stato eletto all’unanimità Presidente del Congresso Nazionale della Federazione YMCA Italia, una delle cui sedi principali si trova a Catania, svoltosi in modalità mista presso la sede nazionale di Roma.

Professionista di lungo corso, Tortora è avvocato cassazionista, titolare di studio legale a Roma e consulente giuridico per enti pubblici e istituzioni. Ricopre l’incarico come commissario governativo del Ministero dello Sviluppo Economico , è docente di legislazione anticorruzione e appalti presso la Scuola di Polizia Economica della Guardia di Finanza ed è autore di numerose pubblicazioni giuridiche. Dal 2017 è attivo anche nella Fondazione YMCA Italia, dove ha svolto il ruolo di segretario del Comitato scientifico.

Nel suo discorso di insediamento, ha dichiarato: «Considero un privilegio ed un onore essere stato nominato all’unanimità Presidente del Congresso YMCA Italia. Profonderò il massimo impegno per dare un contributo allo sviluppo delle attività sociali. In un mondo sempre più diviso e frammentato, è necessario porre in essere azioni concrete tese a promuovere e consolidare lo sviluppo e l’unità dei cristiani nel mondo di concerto con il Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani in Vaticano e a contribuire alla crescita dei giovani in modo armonico, considerando tutte le dimensioni della loro persona».

Con la nomina di Tortora, YMCA Italia apre una nuova fase orientata al rilancio delle attività educative, spirituali e sociali a favore dei giovani e delle comunità.

