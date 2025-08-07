Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei

È arrivato il momento di smettere di fare finta di nulla. La Sicilia orientale vive una situazione di palese squilibrio e silenziosa marginalizzazione, una realtà che ormai non può più essere archiviata come semplice questione gestionale.

Comiso e Catania, due aeroporti, una sola regia: la SAC.

Ma chi decide davvero le rotte, gli investimenti, gli interessi?





È legittimo chiederselo, quando scopriamo che i massimi vertici della società di gestione – amministratore delegato incluso – sono figure chiave di Federalberghi, e che addirittura l’accountable manager dell’aeroporto di Comiso è lo stesso soggetto che, attraverso cariche istituzionali e associative, dovrebbe difendere e rappresentare gli interessi turistici della provincia di Ragusa.

Ci chiediamo allora: che obiettivi ha Federalberghi rispetto alla provincia di Ragusa? I numeri parlano chiaro: il calo delle presenze turistiche in provincia è a doppia cifra.

Eppure, nulla si muove sul fronte dell’aeroporto di Comiso.

Silenzio. Inazione. Opportunità perse.





E mentre i voli crescono verso Catania riempendo gli hotel da Siracusa in su, la porta d’ingresso naturale per il turismo nel sud-est resta chiusa o socchiusa. Nonostante Comiso abbia tutte le carte in regola per diventare un hub strategico, assistiamo a un immobilismo sospetto, se non dannoso.

Ci rivolgiamo direttamente agli associati di Federalberghi Ragusa: Siete contenti di avere come presidente Rosario Dibennardo, figura chiave nella SAC e quindi parte della regia che tiene a terra Comiso?

Vi rappresenta davvero? Difende i vostri interessi?

O sta occupando un ruolo che dovrebbe servire gli imprenditori locali, ma che di fatto protegge equilibri politici e strategici esterni al nostro territorio?

A noi sembra che la provincia di Ragusa sia diventata una terra di nessuno, abbandonata alla periferia delle strategie turistiche regionali, mentre si applaudono gli stessi attori che contribuiscono a tenerla isolata.





È un paradosso tutto siciliano: Chi dovrebbe battersi per attrarre voli e turisti (e lo può fare il presidente Dibennardo) sembra più interessato a mantenerli lontani.

E allora chiediamo:

Dove siete, albergatori? Dove siete, amministratori locali?

Perché non pretendete, con forza e con voce unita, che l’aeroporto di Comiso venga finalmente sviluppato come merita?

Non è più il tempo dei silenzi. È il tempo delle risposte!

Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei

