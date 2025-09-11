Il 10 settembre 2025, presso l’aeroporto di Comiso, il Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei ha incontrato il CEO di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, per discutere delle prospettive future dello scalo e dei servizi offerti ai passeggeri.

L’incontro ha permesso di affrontare criticità emerse negli ultimi mesi, come ritardi, cancellazioni e problemi di rimborsi, e di definire alcuni impegni concreti da parte della compagnia aerea.





Tra i punti principali emersi:

Nuovi aeromobili basati a Comiso: Aeroitalia prevede di posizionare un aeromobile nello scalo comisano, con la possibilità di un secondo aereo sulla rotta Comiso–Milano Linate, qualora la risposta del territorio sia positiva. Oltre 5.000 biglietti sono già stati venduti, segno di una forte domanda di collegamenti.

Piano 2026: la compagnia intende mettere in vendita 500.000 posti, con l’obiettivo di trasportare fino a 400.000 passeggeri, considerando un riempimento medio del 90%.

Qualità del servizio: Aeroitalia si è impegnata a ridurre al minimo ritardi e cancellazioni e a garantire continuità operativa.





Assistenza e rimborsi: sarà presente a Comiso una figura dedicata a gestire direttamente le segnalazioni. In caso di mancati rimborsi documentati, lo stesso CEO ha assicurato il proprio intervento.

Nuove rotte: per il 2026 sono allo studio collegamenti verso Torino e Bologna, oltre al potenziamento della tratta per Milano Linate.

Rapporto diretto con il Comitato: è stata stabilita una linea di comunicazione continua per monitorare costantemente l’andamento dei servizi e segnalare eventuali criticità.

Il Comitato ha sottolineato di non avere interessi personali, ma esclusivamente la volontà di sostenere lo sviluppo dell’aeroporto e migliorare i collegamenti per i cittadini della Sicilia orientale. “Abbiamo chiesto ad Aeroitalia di dimostrare con i fatti la volontà di recuperare fiducia e offrire un servizio all’altezza delle esigenze del territorio. Noi continueremo a vigilare affinché l’aeroporto di Comiso diventi realmente un’opportunità di crescita e sviluppo”, ha dichiarato il Comitato.

