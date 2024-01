Agira – Domenica prossima 21 Gennaio sara’ in visita istituzionale ad Agira l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ Assemblea Regionale Siciliana. La visita, con inizio alle ore 11:00 presso il Palazzo municipale ha lo scopo da parte dell’ On. Marchetta di complimentarsi con il sindaco di Agira l’ Avv. Maria Greco per il recentemente riconoscimento della citta’ a “Borgo tra i più belli d’ Italia”, unico centro scelto dalla commissione dell’ associazione in Sicilia. Agira, è borgo panoramico, tra i più antichi centri della Sicilia che sorge sul sito della città greca Agyrion, sulle pendici del monte Teja, nella provincia di Enna. Per i Comuni che ottengono il riconoscimento si tratta di una grande occasione di sviluppo sia economico che sociale ma anche di assunzione di una responsabilità importante nei confronti degli altri componenti della rete e, più, in generale nei confronti dell’Italia dei Borghi

