“Confeuro commenta positivamente i recenti nuovi aiuti e finanziamenti all’agricoltura tramite i Pac con maggior importi e meno vincoli grazie alla legge Ue. In particolare, anche per quest’anno la Commissione Europea ha approvato la deroga che incrementa gli anticipi relativi alla PAC permettendo in tal modo agli Stati membri – e a cascata ai produttori del settore primario – di accedere ai fondi comunitari in maniera più rapida e concreta. Si tratta certamente di un primo passo positivo verso una pac realmente vicina alle esigenze delle piccole e medie aziende agricole.

Pac che più in generale, a giudizio della nostra confederazione, va riscritta in toto, eliminandone definitivamente i complessi nodi burocratici e inserendo un nuovo pilastro con un pacchetto specifico di aiuti, riguardanti le assicurazioni a tutela del reddito agricolo. Allo stesso tempo, auspichiamo che lo Stato italiano riveda il sistema degli organismi pagatori che tante disparità di gestione e di tempistiche nell’erogazione delle risorse sta creando tra gli agricoltori delle diverse aree del nostro paese. Tutto questo rappresenterebbe davvero una soluzione fondamentale a tutela del nostro comparto primario”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.