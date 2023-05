1° rapporto di analisi economico-finanziaria delle aziende agricole italiane

a cura di Emanuele Fontana e Vitaliano Fiorillo

Il volume parte, attraverso il lavoro di ricerca frutto della collaborazione tra Crédit Agricole e AGRI Lab di SDA Bocconi School of Management, col disegnare un quadro delle aziende agricole italiane attraverso l’analisi dei fattori produttivi e della loro interazione con i dati finanziari nell’ottica di identificare profili di sostenibilità nel lungo periodo e, nel contempo, di evidenziarne l’attrattività per il mercato del credito.

L’analisi dei dati, anche relativi alla filiera del biologico, e del ruolo storico-economico e sociale del settore agricolo non è che parte di una visione del suo sviluppo futuro, volto alla piena sostenibilità ambientale in un contesto di mercato sempre più attento alle tematiche di salute e salubrità del prodotto.

Il focus si volge quindi al paesaggio come elemento sul quale si pratica la sostenibilità, illustrato attraverso un caso concreto, in cui biodiversità e tutela del paesaggio coesistono con la produzione di un prodotto d’eccellenza in un contesto pienamente sostenibile.

Viene poi riservato uno spazio all’innovazione come proposta unica all’interno dell’articolato sistema della Politica Agricola Comune e, attraverso due importanti contributi, si tracciano le possibili linee di sviluppo per l’agricoltura globale e lo stato dell’arte relativo alla riforma dei sistemi di indicazione geografica in Europa.

Indice: Prologo. La collaborazione AGRI Lab di SDA Bocconi – Crédit Agricole Italia – Un primo sguardo ai risultati della ricerca: tutto quello che non sappiamo sulle aziende agricole italiane – Analisi della performance economico-finanziaria delle aziende agricole italiane – Agribusiness: dall’osservazione del dato al management – Agricoltura, paesaggio, sostenibilità – La nuova frontiera dell’agricoltura sostenibile: dall’agricoltura biologica all’agricoltura “residuo zero” – La sostenibilità del paesaggio – Politica Agricola Comune e innovazione – Trasformare i sistemi agro-alimentari: i drivers (o “le leve”) della transizione agricola – La riforma delle Indicazioni Geografiche per uno sviluppo socio-economico agro-alimentare europeo più forte.

I Edizione

€ 23,00 – Edagricole di New Business Media srl

ISBN: 978-88-506-5650-9

Pagine 170 – formato 17 x 24 cm

Emanuele Fontana, PhD in Economia e Gestione delle Imprese, è Coordinatore Agricoltura di Crédit Agricole Italia. Docente Università degli Studi di Verona e Università di Parma nell’ambito disciplinare Agribusiness. È Presidente ANECA, Associazione Nazionale Esperti di Credito Agrario, membro dell’Accademia Italiana Vite e Vino e docente e referente ABI per il Credito Agrario.

Vitaliano Fiorillo è Lecturer di Operations and Technology presso SDA Bocconi School of Management. È Professore a contratto di Management presso l’Università Bocconi. Presso SDA Bocconi è il Direttore dell’AGRI Lab – Romeo ed Enrica Invernizzi Agribusiness Research Initiative – e Direttore del Corso Agribusiness Management Development Program. Con Marianna Lo Zoppo, è autore del libro “Agribusiness. Management dell’azienda agricola” (Egea, 2022) e del libro “Agriculture as an alternative investment” (Springer, 2023) con Stefano Gatti e Carlo Chiarella.

Gli autori: Biagio Maria Amico, SDA Bocconi School of Management | Filippo Arfini, Università degli Studi di Parma | Paolo De Castro, Parlamentare europeo | Vitaliano Fiorillo, SDA Bocconi School of Management | Emanuele Fontana, Crédit Agricole Italia | Angelo Frascarelli, ISMEA, Università degli Studi di Perugia | Luca Ghezzi, SDA Bocconi School of Management | Marianna Guareschi, Università degli Studi di Parma | Anselmo Guerrieri Gonzaga, Società Agricola San Leonardo | Marianna Lo Zoppo, SDA Bocconi School of Management | Maurizio Martina, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) | Serena Morricone, SDA Bocconi School of Management | Vittorio Ratto, Crédit Agricole Italia

