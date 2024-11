Agrigento – Antonella Morreale è la nuova coordinatrice provinciale delle donne dell’Udc di Agrigento. La nomina è stata fatta dalla coordinatrice regionale donne dell’Udc Emilia Di Piazza, sentito il parere del coordinatore regionale del partito, on. Decio Terrana. Insegnante di scuola primaria, classe 1965, Antonella Morreale, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, fra racconti, poesie e sceneggiature teatrali che sono state oggetto di numerosi premi e riconoscimenti nell’ambito del settore. Mamma di due figli, nonchè nonna di quasi tre nipoti, la nuova coordinatrice provinciale di Agrigento può vantare anche un impegno attivo in favore delle categorie più fragili, quali disabili e anziani. E’, infatti, presidente dell’associazione “Centro Italiano Femminile”. “Grande soddisfazione” è stata espressa dalla coordinatrice regionale Emilia Di Piazza, nel corso dell’incontro tenutosi alla presenza della nuova coordinatrice, Morreale, del coordinatore on. Terrana e delle tante forze locali che alimentano le file del partito in Sicilia, “per la nomina della Morreale, figura impegnata nella promozione sociale e culturale, sicura di potere portare avanti una politica delle donne per le donne, che non trascuri alcun ambito della vita associata. In sinergia con quelle che sono le linee guida del partito. Un sentito ringraziamento va all’on. Terrana per l’impegno profuso quotidianamente nell’ambito della crescita regionale e nazionale dell’Udc, sempre fedele ai valori della dottrina sociale della Chiesa che sono i veri principi ispiratori del partito di centro”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.