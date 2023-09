I Consiglieri Zicari, Hamel e Bongiovi al termine dell’audizione in IV Commissione legislativa Ars, riferiscono quanto appreso dall’Anas nella persona dell’Ing Celia.

“Premettiamo ringraziando la IV Commissione legislativa Ars per lo spazio che dedicano al nostro Territorio. Per noi è davvero importante che nelle istituzioni entri la voce degli Agrigentini costretti da decenni ad una marginalità infrastrutturale che deve finire entro il 2025 anno di Capitale della Cultura!

Grazie anche all’attenzione posta dal governatore Schifani entro il 2024 dovrebbero chiudere praticamente tutti i cantieri in essere. Entriamo nello specifico: entro il 2024 termineranno i lavori sulla Agrigento/Palermo, salvo poi aprire i lavori puntuali, quindi poco rilevanti ai fini del traffico, sugli svincoli di Castronovo e San Giovanni Gemini.

La Agrigento Caltanissetta vedrà l’apertura della prima “canna” quella verso Agrigento, già nei primi mesi del 2024, e successivamente quelle verso l’autostrada.

Anche sui Viadotti Milena e Maddalusa dovrebbero a breve terminare i lavori, ed anche sul viadotto Akragas è alta l’attenzione.

Ci auguriamo che alle parole sentite oggi seguano i fatti.

Ancora in merito alla tangenziale di Agrigento del costo di circa 2 miliardi e mezzo e della chiusura dell’anello Gela/Castelvetrano del costo di circa 1 miliardo, le procedure sono in fase avanzata: per la tangenziale in fase di conferenza di servizi, per la Gela Castelvetrano in fase di dibattito pubblico che verrà condotto da Anas. Sulle somme, però, sono ancora da reperirsi. E qui Lanciamo un accorato appello a tutta la deputazione e governo nazionale e regionale: perché non utilizzare il Pnrr? perché queste opere non entrano nel Pnrr?”

