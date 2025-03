Grande affluenza all’evento “Donne in prima linea” organizzato dall’On. Rosellina Marchetta. Sala gremita e tanto entusiasmo per l’evento dedicato alle donne impegnate in politica, nel lavoro e nel sociale con le importanti testimonianze portate dalle ospiti durante la Manifestazione. Sono intervenute, infatti:

– Dott.ssa Antonella Morreale: Presidente Associazione “Arcobaleno”;

– Dott.ssa Carmela Matteliano: Psicoterapeuta;

– Dott.ssa Emilia Di Piazza: Giornalista;

– Dott.ssa Carmelina Severino: Presidente Regionale “Centro Italiano Femminile”;

– Dott.ssa Maria Concetta Domilici: Presidente Regionale “FederVita Sicilia”;

– Dott.ssa Dhebora Mirabelli: Presidente “Confapi Sicilia”

– Dott.ssa Valentina Parisi: Esperta in economia circolare e sostenibilità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sono intervenute anche Mary Bellomo e Giusy Scirè in rappresentanza del comitato abbattimento barriere architettoniche portando i saluti del presidente Giuseppe Battistoni e della presidente Viktoriya Prokopovych.

Ha concluso il convegno l’On. Rosellina Marchetta, che ha raccontato la sua esperienza di Deputato Segretario all’Ars, facendo particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, ai ddl proposti, alle varie interrogazioni presentate ed ai vari aspetti dell’attività di Parlamentare concludendo così: “La presenza femminile nelle istituzioni, nei ruoli di leadership ed in politica è ancora troppo esigua e certamente con numeri nettamente minori rispetto agli uomini. Eventi come questo devono essere utili per motivare tante donne ad investire sulle proprie capacità ed a cimentarsi nella vita pubblica e sociale. Mai come adesso la nostra Società richiede l’impegno e la partecipazione delle donne”.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

