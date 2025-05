Agrigento, 13 maggio 2025 – Ad Agrigento ci sarà tempo fino al 18 ottobre per ammirare i dieci antichissimi vasi greci della Collezione Panitteri in prestito da Monaco di Baviera e in mostra dallo scorso mese di dicembre al Museo Griffo del Parco archeologico della Valle dei Templi. Un progetto culturale tra Italia e Germania con cui la Regione Siciliana, tramite il Parco della Valle dei Templi, ha dato il via agli eventi di Agrigento Capitale.

È stata infatti prorogata fino all’autunno la straordinaria esposizione “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri” che si sarebbe dovuta concludere il 18 maggio. Il successo della mostra tra il pubblico e sulla stampa ha infatti convinto gli organizzatori – il Parco della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, con l’archeologa curatrice, Maria Concetta Parello – a prorogarne la durata. Un accordo sancito nei giorni scorsi anche dalla presenza al museo Griffo di Florian Knauss, direttore delle Staatliche Antikensammlungen di Monaco di Baviera, che ha autorizzato il prolungamento del prestito dei reperti, attualmente di proprietà della fondazione di diritto pubblico Wittelsbacher Ausgleichsfonds.





Accolto dalla Parello, Florian Knauss ha espresso il suo personale apprezzamento per il progetto espositivo e per “il meraviglioso” allestimento sottolineando l’importanza degli scambi di reperti fra le istituzioni museali: “Entrambi – ha commentato Knauss – traiamo beneficio da uno scambio del genere: la gente qui impara la propria storia; a Monaco visitatori da tutte le parti del mondo scoprono la storia bavarese e quella greca e di Agrigento quando visitano il museo”. Alla mostra è dedicato un catalogo, in fase di stampa, che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane e sarà fruibile sul sito del Parco con la formula dell’Open Access, ossia con “accesso aperto” al pubblico tramite un pdf consultabile on line dagli studiosi.

Dipinti a figure nere e rosse, i dieci vasi provengono da una raccolta di ben 47 tra crateri e anfore di produzione attica venduta nel 1824 al principe Ludwig I di Baviera dal suo proprietario, il ciantro Giuseppe Panitteri, alto prelato della curia di Agrigento che l’aveva ritrovata durante alcuni scavi in terreni di sua proprietà.





La mostra, organizzata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi della Regione Siciliana con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, è sostenuta dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e si inserisce tra gli eventi per la promozione e l’organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento capitale italiana della cultura 2025” (articolo 24, Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio). Visite tutti i giorni dalle 9 alle 19. L’ingresso alla mostra è incluso nel biglietto del Museo Griffo.

Luogo: museo pietro griffo, Contrada San Nicola 92100, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

